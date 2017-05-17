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Госстандарт возьмется за импортеров техники

18.05.2017 15:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Госстандарт намерен усилить меры по соблюдению импортерами электротехнической продукции обязательных технических регламентов ЕАЭС.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела государственного надзора и контроля Государственного комитета по стандартизации Игорь Буссель, чтобы переломить негативную ситуацию, которая сложилась на рынке импортной электротехнической продукции Беларуси, на котором были выявлены товары, не соответствующие требованиям техрегламентов, Госстандарт подготовил и направил в Совмин соответствующие предложения, которые были одобрены.

По словам представителя Госстандарта, более 60% электротехнической продукции импортного производства, представленной на белорусском рынке, не соответствуют обязательным требованиям технических регламентов ЕАЭС. В январе-апреле текущего года в рамках надзорных мероприятий было проверено 702 наименования электротехнической продукции, 449 наименований импортных изделий не соответствовали обязательным требованиям регламентов ЕАЭС.

На сайте Госстандарта сейчас ведется два реестра - опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению, и аннулированных документов об оценке соответствия. Ведомство предлагает изменить подход к импортерам, которые торгуют такими товарами: не допускать их на торги БУТ, запрещать ввоз всех товаров производителя, который в течение года несколько раз нарушит требования, активнее освещать тему в СМИ.

Напомним, что ранее правительство Беларуси приняло решение перенести сроки введения обязательной сертификации бытовой техники.

Решение об обязательной сертификации бытовой техники, и не только нее, было принято в конце прошлого года правительством. Постановление Совмина №849 должно было вступить в силу с 1 февраля 2017, однако вызвало возмущение у поставщиков техники, которые  были не готовы к такому нововведению, обвинив правительство в желании ограничить и затруднить поставки зарубежной техники на белорусский рынок. Неоднозначно отреагировали тогда и в ЕЭК.

 
 
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Госстандарт намерен усилить меры по соблюдению импортерами электротехнической продукции обязательных технических регламентов ЕАЭС.

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