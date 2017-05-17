МНС не исключает снижения ставки НДС в ближайшие три года

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Министерство по налогам и сборам рассматривает возможности для снижения ставки налога на добавленную стоимость, это может произойти в ближайшие годы, заявила замглавы ведомства Элла Селицкая.

В Беларуси НДС является одним из главных оборотных налогов, он обеспечивает примерно треть налоговых поступлений в доходную часть бюджета. На 2017 год ставка НДС установлена в размере 20%. Между тем, ранее белорусские чиновники заявляли, что ставка НДС в Беларуси должна соответствовать ставкам в других странах ЕАЭС, чтобы бизнес имел равные условия хозяйствования.



© Sputnik Илья Питалев Лукашенко рассказал о грядущей либерализации бизнеса

"Мы ищем резервы для снижения ставки. Возможно, это произойдет за счет того, что будет отменен льготный НДС для некоторых групп товаров", — заявила Селицкая в ходе семинара "Организация бюджетного процесса в Республике Беларусь", который прошел в четверг в белорусском парламенте.

Отвечая на вопросы парламентариев, замминистра заметила, что до конца 2017 года планируется отказаться от льготы по НДС для продуктов растениеводства (по этой группе НДС составляет 10%). К 2020 году планируется оставить льготы по НДС только для социально значимых товаров.

Селицкая подчеркнула, что убыточные предприятия освобождать от уплаты НДС больше не будут, так как в стране больше нет резервов для снижения налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования.

"Мы поэтапно пересматриваем ставки налогов, упрощаем, вводим инвестиционные механизмы. Поскольку находимся в Евразийском союзе, должны создать такую налоговую систему, которая бы не была обременительной, а стимулировала развитие предпринимательской деятельности", — заметила Селицкая.

Со своей стороны заместитель министра финансов Юрий Селиверстов в ходе семинара сообщил, что в Беларуси рассматривается возможность не учитывать право применения местными советами депутатов повышающих коэффициентов к ставкам налогов на недвижимость и землю при формировании доходной части бюджета на 2018 год.

Ранее с такой инициативой выступали представители бизнес-сообщества и предпринимательские структуры. Одновременно с этим они предлагали увеличить объем поступления в бюджет косвенных налогов.

В Беларуси местные советы наделены правом устанавливать повышающие коэффициенты к республиканским ставкам налога на землю и на недвижимость. Такие коэффициенты рассчитываются в зависимости от района, в котором расположены дома, квартиры и земельные участки: чем ближе к центру города и чем выше кадастровая стоимость, тем ставки налога выше.