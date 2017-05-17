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Розничный товарооборот в январе-апреле сократился на 0,9%
18.05.2017 16:25 — Новости Экономики | БелТА
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничный товарооборот в январе-апреле 2017 года составил Br11,6 млрд, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2016 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,9% розничного товарооборота республики, составил Br10,2 млрд, или 99,9% в сопоставимых ценах.
За четыре месяца 2017 года оптовый товарооборот составил Br23,4 млрд, или в сопоставимых ценах 98,6% к данным за январь-апрель прошлого года.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле составил Br635,7 млн, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2016 года.-0-
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Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,9% розничного товарооборота республики, составил Br10,2 млрд, или 99,9% в сопоставимых ценах.
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