Техрегламент ЕАЭС об ограничении применения вредных веществ в электротехнике вступит в силу с 1 марта 2018 года

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический регламент ЕАЭС об ограничении применения вредных веществ в изделиях электротехники и электроники вступит в силу с 1 марта 2018 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела сертификации продукции Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Александр Савченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Для данного техрегламента установлен переходный период до 1 марта 2020 года, который допускает производство и выпуск в обращение изделий электротехники и радиоэлектроники без осуществления оценки соответствия и документов об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 037/2016. "Но уже сейчас изготовители продукции и импортеры должны заниматься этим вопросом, потому что без участия поставщиков материалов и комплектующих выполнять требования соответствия техрегламенту невозможно", - подчеркнул представитель института.

По информации пресс-службы Госстандарта, цель техрегламента - обеспечение защиты жизни и здоровья человека и окружающей среды. Это будет реализовано путем снижения негативного воздействия на экосистему (включая ближайшее окружение человека) за счет регламентации применения опасных веществ в электротехнической продукции на стадии ее разработки и производства. Речь идет об ограничении содержания шести опасных элементов: свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов и дифенилэфиров. Так, в общем случае в гомогенных материалах, входящих в конструкцию изделий электротехники и радиоэлектроники, концентрация кадмия не должна превышать 0,01%, а пяти других указанных веществ - 0,1%.

Документ распространяется на наиболее массовые изделия. Это бытовые приборы и аппараты, IT-оборудование, средства электросвязи, световое и офисное оборудование, электроинструменты (включая музыкальные), оборудование для досуга и спорта, торговые и игровые автоматы, расчетно-кассовое оборудование, кабельная продукция (до 500 В), устройства защитного отключения, пожарно-охранные извещатели. -0-