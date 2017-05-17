ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси ищут резервы для снижения НДС

18.05.2017 16:52 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Министерство по налогам и сборам Беларуси  изыскивает резервы для снижения общей ставки налога на добавленную стоимость.

"Мы сейчас определялись с бюджетно-налоговой политикой на ближайшие три года - с 2018 по 2020 год. По снятию ограничений по входному НДС - реально что-то можем сформулировать на следующий год. Весь комплекс мероприятий рассчитан на три года", - сказала журналистам 18 мая по итогам семинара "Организация бюджетного процесса в Республике Беларусь" замглавы МНС Элла Селицкая, передает БелТА.

По ее словам, в связи с тем, что страна является членом Евразийского союза, необходимо создать «такую налоговую систему, которая бы не была обременительной, а стимулировала развитие предпринимательской деятельности».

Элла Селицкая отметила, что НДС в Беларуси платят не только прибыльные, но и убыточные предприятия, так как он является оборотным и платится с выручки. «Чтобы выйти на уровень наших партнеров по Евразийскому союзу» и была благоприятная среда для белорусских плательщиков по этому налогу, власти решили изыскать резервы.

Вместе с тем замминистра не смогла ответить, планируется ли вернуться к НДС в размере 18%.

Напомним, что доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Беларуси превышает 80%. При этом в структуре доходов бюджета основная доля приходится на НДС - около 30%.

Решение о повышении НДС с 18% до 20% белорусское правительство приняло в 2009 году, запланировав его в бюджете 2010 года. Оно было реализовано, несмотря на просьбы бизнес-сообщества этого не делать. Не помогли и прогнозы, что повышение НДС ухудшит положение белорусских предприятий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство по налогам и сборам Беларуси  изыскивает резервы для снижения общей ставки налога на добавленную стоимость.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Розничный товарооборот в январе-апреле сократился на 0,9%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика