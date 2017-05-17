В Беларуси ищут резервы для снижения НДС

Министерство по налогам и сборам Беларуси изыскивает резервы для снижения общей ставки налога на добавленную стоимость.

"Мы сейчас определялись с бюджетно-налоговой политикой на ближайшие три года - с 2018 по 2020 год. По снятию ограничений по входному НДС - реально что-то можем сформулировать на следующий год. Весь комплекс мероприятий рассчитан на три года", - сказала журналистам 18 мая по итогам семинара "Организация бюджетного процесса в Республике Беларусь" замглавы МНС Элла Селицкая, передает БелТА .

По ее словам, в связи с тем, что страна является членом Евразийского союза, необходимо создать «такую налоговую систему, которая бы не была обременительной, а стимулировала развитие предпринимательской деятельности».

Элла Селицкая отметила, что НДС в Беларуси платят не только прибыльные, но и убыточные предприятия, так как он является оборотным и платится с выручки. «Чтобы выйти на уровень наших партнеров по Евразийскому союзу» и была благоприятная среда для белорусских плательщиков по этому налогу, власти решили изыскать резервы.

Вместе с тем замминистра не смогла ответить, планируется ли вернуться к НДС в размере 18%.

Напомним, что доля налоговых доходов в консолидированном бюджете Беларуси превышает 80%. При этом в структуре доходов бюджета основная доля приходится на НДС - около 30%.