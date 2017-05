Увеличению экспорта способствовала в том числе и открытая в 2016 году с участием китайского партнера фирменная секция в Харбине. Кроме того, для успешного сотрудничества предприятием получены сертификаты качества кондитерских изделий образца Китайской Народной Республики, проработаны маршруты доставки товаров.





Теперь СП ОАО «Спартак» расширяет присутствие на рынке Китая за счет подписания контракта на поставку продукции с компанией Zhengzhou Hub Development and Construction Co., Ltd из провинции Хэнань.

— Начиная с 2016 года предприятие активно выходит на рынок КНР с целью диверсификации экспорта и организации поставок продукции для нужд китайского потребителя. В прошлом году был подписан первый контракт на поставку продукции с компанией из города Харбин. В итоге в октябре-декабре 2016 года было отгружено продукции в объеме более 130 т на сумму более 500 тыс. долларов. Основным ассортиментом, отправленным в прошлом году в КНР, на 50% была продукция конфетно-шоколадного ассортимента, вторая половина — карамельного, бисквитного, вафельного производства, — рассказал гендиректор «Спартака» Олег Жидков.

По словам руководителя предприятия, китайские потребители заинтересованы в продукции гомельской фабрики.

— Мы в свою очередь будем стараться укрепить сотрудничество с китайской стороной и наладить на регулярной основе поставки продукции в том объеме, который позволит удовлетворить спрос, проявляемый к производимому ассортименту, — отметил Олег Жидков.