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Евросоюз будет "внимательно следить" за делом "Белого легиона"
18.05.2017 17:08 — Новости Экономики | Tut.by
Разгоны протестов и аресты этой весной в Беларуси не повлекут за собой каких-то новых шагов Евросоюза, но там будут внимательно следить за «некоторыми расследованиями», включая
— Мы продолжаем политику критического взаимодействия с Беларусью, и мы будем говорить о правах человека. Но иногда это лучше делать на прямых переговорах, а не публично, — сказала глава представительства ЕС.
Никаких новых решений и шагов в связи с событиями весны 2017 года в Беларуси — разгонами протестов и арестами оппозиционеров — Евросоюз не планирует, подтвердила Викторин.
— Это означает, что мы внимательно следим за ситуацией и движемся пошагово. Существующие проекты продолжаются. Но наше сотрудничество — это не только финансовая поддержка, но и общие ценности. Если мы говорим о верховенстве права, я хочу видеть, как идут некоторые расследования, какими будут суды и итоги…
— Вы имеете в виду дело «Белого легиона»?
— Например, да. И мы будем за ним внимательно следить.
— Есть какие-то красные линии для белорусских властей?
— Я не люблю говорить о красных линиях и не хочу увидеть худшие сценарии. Если что-то будет происходить, я буду это комментировать, как и ЕС. И сейчас мы ожидаем, что произойдет.
В своем
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Однако разгоны протестов и аресты этой весной в Беларуси не повлекут за собой каких-то новых шагов Евросоюза.
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