Таможенные органы государств ЕАЭС должны принимать выданные в любых странах союза документы об оценке соответствия - Совет ЕЭК

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Таможенные органы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны принимать документы об оценке соответствия требованиям техрегламентов, выданные в любых странах союза. Такое решение принято Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"На заседании Совета ЕЭК 17 мая принято решение о том, что таможенные органы стран Евразийского экономического союза должны обеспечивать принятие единых документов об оценке соответствия, которые выданы в любых государствах ЕАЭС, и выпуск в обращение на территорию союза товаров третьих стран с такими документами", - отметили в пресс-службе.

Вице-премьеры стран ЕАЭС поручили таможенным органам проработать вопрос взаимодействия с уполномоченными структурами, ведущими национальные сегменты единых реестров. "Это позволит своевременно получать информацию о наличии документов об оценке соответствия товаров третьих стран, выпускаемых в обращение", - подчеркнули в ЕЭК.-0-