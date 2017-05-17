Иззатулло Саттори (в центре). Фото ОАО "МТЗ"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таджикистан заинтересован в сборке хлопководческих тракторов BELARUS, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "МТЗ" по итогам посещения предприятия правительственной делегации из Душанбе.

Правительство Таджикистана рассматривает вопрос об организации совместного производства, которое может быть нацелено не только на рынок этой центральноазиатской страны, но и на весь регион. Сборочное производство позволит удешевить продукцию для фермеров, считают в Душанбе.

"Тракторы BELARUS у нас нарасхват - это самая адаптированная ко всем агроклиматическим зонам нашей республики техника, - сказал министр сельского хозяйства Таджикистана Иззатулло Саттори. - Она считается самой надежной. Немаловажно также и то, что доступны запчасти".

Новый проект по организации сборки хлопководческих тракторов оценивается таджикскими партнерами в $7-8 млн. "Потребность очень большая, есть заказы и из соседних стран. Этот рынок мы должны завоевать вместе с вами", - заявил на переговорах заместитель министра промышленности Таджикистана Акрам Рузизода.

Генеральный директор МТЗ Федор Домотенко подчеркнул, что завод готов к реализации этого проекта. "Мы готовы рассматривать различные вопросы: и по сборке, и по дальнейшей локализации производства. Также мы окажем полную инженерную поддержку для того, чтобы организовать сборку", - заверил Федор Домотенко.

В настоящее время на полях Таджикистана работают около 26 тыс. тракторов, более половины из них белорусские.-0-