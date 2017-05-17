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Около 200 обращений поступило на горячую линию МАРТ по фактам завышения цен

18.05.2017 18:34 — Новости Экономики | БелТА  
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18 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Около 200 обращений поступило на горячую линию Министерства антимонопольного регулирования и торговли по фактам завышения цен, сообщил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

"По инициативе министерства была открыта горячая линия по фактам завышения цен. Мы довольны результатом работы этой линии. Количество обращений нас удивило - мы ожидали большего числа обращений граждан и юрлиц. Почти за два месяца работы получили 200 обращений", - отметил Владимир Колтович. В мае в министерстве состоится коллегия на эту тему. "Коллегия будет публичной с приглашением юрлиц, ИП, госорганов по принятым решениям в отношении товаров и услуг, рассмотрим результаты мониторинга и горячей линии с учетом обращений", - сказал министр.

Владимир Колтович напомнил, что также МАРТ организовал мониторинг, позволяющий еженедельно получать информацию по ценам на основные группы товаров, которые входят в потребительскую корзину. "Мы анализируем ситуацию, видим, на какие товары и услуги цены имеют тенденцию роста, и пытаемся разобраться на основе законодательства с каждым фактом повышения цен", - подчеркнул министр.

С 1 января 2016 года цены на потребительском рынке почти на все товары регулирует рынок. Исключение составляет продукция и услуги предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке. "Эти предприятия в соответствии с законом о ценообразовании заключают соглашение с МАРТ, где устанавливаются способы регулирования. Таких способов восемь. Наиболее популярные - декларирование цен и определение норматива рентабельности", - отметил Владимир Колтович.

По его словам, предприятия-доминанты на особом счету у МАРТ: "Раз в десять дней мы проводим коллегию, видим результаты работы, финансовое состояние предприятий и причины повышения цен. Например, у предприятия инвестиционный проект. Тогда есть основание повысить цены, потому что будут улучшены предлагаемые услуги, повышено качество, предложены новые товары. Но есть факты, когда предприятию просто очень нужны деньги, и оно пользуется своим доминирующим положением - человек все равно купит. И предприятие принимает решение о повышении цен". Конкретные предприятия, нарушившие законодательство, министр называть не стал, но рассказал, что одно из них в прошлом году повысило цены на 24%, в этом - не более чем на 9%. "И больше не повысит. Потому что мы очень предметно подошли к пересмотру условий и установили новые правила для регулирования цен", - пояснил Владимир Колтович.

Он подчеркнул, что общие усилия правительства, Национального банка, министерств и ведомств дали результат. "Как итог, инфляция за четыре месяца составила 2,4%, - сказал министр. - Результатом мы пока довольны, но нет предела совершенству".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Владимир Колтович напомнил, что также МАРТ организовал мониторинг, позволяющий еженедельно получать информацию по ценам на основные группы товаров, которые...

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