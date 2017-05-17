Что потеряли и что заработали белорусские олигархи в 2016 году

Недавно мы обнародовали результаты деятельности крупнейших госгигантов белорусской промышленности за 2016 год. Сейчас самое время уделить внимание частному сектору экономики и его самым видным представителям. Но при этом следует сделать оговорку. Большинство частников — непубличные. Обнародуют финансовые результаты, как правило, только те, кто является эмитентом ценных бумаг. Вот какие данные мы получили, прошерстив Единый портал финансового рынка.

Мошенский выходит на докризисные рубежи

Крупнейший в Беларуси производитель продуктов питания группа «Санта» Александра Мошенского восстанавливает снизившиеся во время кризиса показатели. Выручка «Савушкина продукта», специализирующего на выпуске молочной продукции, выросла в 2016 году на 19,7% до 767,66 млн рублей. Чистая прибыль составила 8,8 млн рублей, что значительно больше по сравнению с 2015 году, когда этот показатель был 93 тысячи рублей. Рыбный актив Мошенского — «Санта Бремор» — имел оборот 590,8 млн рублей, что на 115 млн рублей больше предыдущего года. Чистая прибыль «Санта Бремора» также выросла в разы и составила 5,6 млн рублей.



Александр Мошенский. Фото: Алексей Пискун, probusiness.by

Консолидированная выручка группы «Санта» с учетом компаний меньшего размера составляет около 1 млрд долларов. Производством и дистрибуцией рыбной продукции в России занимается компания «Русское море». Россия для «Санты» ключевой рынок. «Последние пару лет мы хуже работаем в России, снизились объемы и рентабельность. На 2017 год самые радужные планы — выйти на результаты 2014 года», — заявил в интервью журналу РБК Мошенский.

Как следует из информации, размещенной на финансовом портале, Мошенский пытается консолидировать два крупнейших актива в свои руки. «Санта Бремор» намерен в первом полугодии потратить на покупку 81 127 акций «Савушкина продукта» около 2,5 млн рублей. В самом «Санта Бреморе», в котором изначально 51% принадлежал «Санта Импэкс Бресту», а 49% — немецкой Alpha Mar Seafood Import&Export, сейчас немецкая доля значительно ниже — в последующие годы белорусская сторона выкупала доли партнеров. «Там остался миноритарий, его роль в бизнесе исчезающе мала», — сказал РБК Мошенский. Он не уточнил долю этого акционера и не сказал, сколько денег было потрачено на выкуп доли немцев.

Баскин и Байко диверсифицировали бизнес

В 2016 году пришлось преодолевать ряд сложностей могилевскому бизнесмену Евгению Баскину, который является крупнейшим производителем мяса птицы в стране. Он стал одним из фигурантов большого кормового дела, но провел в неволе немного времени. Сумма претензий правоохранителей к владельцу группы «Серволюкс» составила около 20 млн долларов. Несмотря на это крупные активы бизнесмена продолжили стабильно функционировать. Выручка «Смолевичи Бройлер» составила почти 283 млн рублей. Чистая прибыль — 8,4 млн рублей. «Экомол Агро» снизил выручку с 190 млн рублей до 171 млн рублей, но прибыль выросла с 13,1 до 14 млн рублей. Финансовую отчетность «Серволюкса» найти не удалось. В 2016 году Баскин открыл бизнес-центр Arena в Могилеве, а розничный бренд «Квартал вкуса» появился в Минске.



Евгений Баскин. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Интересно, что в конце 2016 года между ИП Баскин Е.Р. и ЗАО «Серволюкс» было совершены сделки в рамках лицензионного договора на право использования на территории Беларуси торговых знаков «Петруха» и «Арена». Стоимость сделок свыше 1 млн рублей.

Продолжая производственную тематику следует упомянуть про гродненских братьев Байко. Головная компания группы «Конте Спа» увеличила выручку со 183,8 млн до 226,4 млн рублей, но снизила чистую прибыль на 25% до 31,3 млн рублей. Недавно приобретенный Байко Брестский чулочный комбинат нарастил выручку с 25,6 млн до 41,8 млн рублей. Чистая прибыль брестского производителя за прошлый год выросла в 12 раз (до 8,8 млн рублей). Торговая компания холдинга — «Конте Трейд» — нарастила выручку с 57,4 млн до 64,9 млн рублей. При этом прибыльность увеличилась почти 5 раз до 2,5 млн рублей.



Валентин Байко

В 2016 году структуры Валентина Байко приобрели контрольный пакет акций Туровского молочного комбината. Оборот завода, специализирующего на выпуске итальянской группы сыров, вырос с 45,8 млн до 68,1 млн рублей. Комбинат даже показал прибыль. Правда, чисто номинальную — 171 тыс. рублей.

«Амкодор» и «Евроопт» разобрались с банками

Из убытков вышли крупнейшие предприятия машиностроительной группы, которой владеют Александр Шакутин и Николай Воробей. Выручка управляющей компании холдинга «Амкодор» выросла с 89,1 млн до 171,9 млн рублей, чистая прибыль — 2,7 млн рублей (в 2015 году был чистый убыток в размере 21,8 млн рублей). При этом компания наняла дополнительно свыше 70 сотрудников. Прибыльным стал участник этого холдинга — «Амкодлр-Белвар». Компания заработала 262 тыс. рублей, в 2015 году «Амкодор-Белвар» был убыточен (3,2 млн рублей). Снизил прибыльность в 2016 году «Абсолютбанк» Шакутина и Воробья с 6,4 до 3,1 млн рублей. Результаты работы их нефтехимических активов — «Интерсервис» и «Нефтебитумный завод» — не удалось найти.



Александр Шакутин (слева) и Николай Воробей. Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

На днях «Амкодор» в обеспечение своевременного возврата кредита передал в залог банкам здание столовой (оценочной стоимостью 2 млн евро), здание блока цехов № 1 (7,8 млн евро) и оборудование на сумму 5,6 млн долларов. Общая сумма взаимосвязанных сделок составила 75,1 млн рублей.

Выручка крупнейшего работодателя страны «Евроторга», который управляет сетью «Евроопт», составила по итогам 2016 года 3,6 млрд рублей без НДС, увеличившись на 18% по сравнению с 2015 годом. Однако прибыльность самой большой розничной сети, которую контролируют Сергей Литвин и Владимир Василько, сократилась с 36,5 млн до 22,6 млн рублей.

Недавно владельцы сети «Евроопт» рефинансировали долги перед российскими банками. Общая сумма кредиторской задолженности в настоящее время составляет 624 млн долларов и постепенно снижается. В соответствии с планами на 1 января 2018 года долг перед банками составит около 580 млн долларов.

Олексин и Белый нарастили прибыль

МТБанк Алексея Олексина увеличил прибыль с 5,2 млн рублей в 2015 году до 37,5 млн рублей в 2016 году. Информации о финансовой деятельности других его компаний — Энерго Ойл, Белнефтегаз, «Эково», «Велес-Мит» — найти не удалось. Самым заметным публичным его достижением стало открытие транспортно-логистического комплекса «Бремино-Брузги». «Бремино групп» планирует построить транзитные терминалы в Берестовице и Орше. Партнерами Олексина в этом проекте является Николай Воробей и Александр Зайцев.

Группа компаний «Тапас», которая является крупным застройщиком Минска, и подконтрольная Павлу Белому, обнародовала некоторые свои результаты. Точнее отчиталось ООО «Тапас», которое специализируется на работах в области архитектуры и инженерных услугах. Выручка общества за 2016 год выросла с 3,8 млн до 36,6 млн рублей. Чистая прибыль — с 2,1 млн до 7,3 млн рублей. На днях Минфин сообщил о реорганизации ООО «Тапас» путем выделения из него ООО «Деп17», «Слав11» и «Галерея Мегаполис».



Павел Белый (в центре). Фото: Белта

Недавно Александр Лукашенко позволил «Тапасу» модернизировать бывшие заводские помещения на площади Я. Коласа, где находится торговый центр «Импульс».

Над «Трайплом» нависла угроза банкротства

И напоследок о самом резонансном белорусском бизнесмене 2016 года. «Трайпл» Юрия Чижа в 2016 году зафиксировал 38,786 млн рублей чистого убытка. В 2015-м компания получила 2,8 млн чистой прибыли. Компания, основным видом экономической деятельности которой указана реализация проектов, связанных со строительством зданий, за год значительно увеличила выручку от реализации с 17 до 30,9 млн рублей, получив прибыль от реализации в 7,4 млн рублей против убытка в 5 млн годом ранее. Убытки были сформированы в основном расходами по финансовой деятельности, которые достигли 88,7 млн рублей.



Фото: triple.by

В аудиторском заключении, которое подготовило компания «ЮЭйчУай БизнесКоллегия», говорится, что существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности может оказать вынесение решения по материалам проверки ООО «Трайпл», проведенной в 2016 году Комитетом госконтроля за период с 1 января 2008 года по 30 июня 2016 года. «До настоящего времени решение по проверке не вынесено. Указанный факт свидетельствует о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО „Трайпл“ продолжать свою деятельность непрерывно», — отмечается в аудиторском заключении, подписанном 28 апреля 2017 года.

Аудиторы также обратили внимание, что по состоянию на конец прошлого года имелась дебиторская задолженность «Минскпромстроя» в размере 24,8 млн рублей, которая составляла 65% от краткосрочной дебиторской задолженности «Трайпла». Является ли данная информация актуальной на данный момент узнать не удалось.

В марте прошлого года КГБ задержал Юрия Чижа и других сотрудников «Трайпла» по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сумма ущерба по уголовному делу оценивалась в 12 млн долларов. В сентябре Чиж и другие фигуранты дела вышли на свободу из СИЗО КГБ. Бизнесмен признал вину и возместил ущерб.