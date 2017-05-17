Россельхознадзор вводит запрет на молочку 7 предприятий Беларуси

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Россельхознадзор с пятницы 19 мая вводит временный запрет на поставки молочной продукции с 7 белорусских предприятий, сообщило российское ведомство в четверг.

В Россельхознадзоре констатировали, что случаи поставок в РФ продуктов из Беларуси с нарушением ветеринарно-санитарных требований продолжают выявляться, а в последнее время они приобрели систематический характер.

"Учитывая неоднократные нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, нарушения показателей безопасности, повторные обнаружения наличия остатков антибиотиков в молочной продукции, Россельхознадзор с 19 мая вводит временные ограничения на поставки в РФ продукции высокого риска — сухое молоко, сыр, масло", — говорится в сообщении.

Так, под санкции попали:

Кобринский маслодельно-сыродельный завод"

Молодечненский молочной комбинат"

Молочная компания "Новогрудские дары"

Пружанский молочный комбинат"

Слуцкий сыродельный комбинат

Любанский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат"

Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка"

В ведомстве отметили, что белорусской стороне была также направлена информация о поставках некачественной продукции ОАО "Барановичский молочный комбинат", СООО "Верхний луг", ОАО "Здравушка-милк", "Ошмянский сыродельный завод" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат". Кроме того, повторно выявлено наличие остатков антибиотиков в продукции ПУП "Молочный полюс".

В Россельхознадзоре призвали коллег из Беларуси провести расследование по каждому факту и представить результаты с приложением необходимых документов, в противном случае в отношении данных изготовителей продуктов питания также будут приняты ограничительные меры.