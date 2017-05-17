18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийский концерн Telecom Austria Group планирует расширение бизнеса в Беларуси. Об этом сегодня шла речь на встрече посла Беларуси в Австрии Елены Купчиной с главным исполнительным директором концерна Алехандро Платером в штаб-квартире Telecom Austria Group в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Австрийская сторона ознакомила главу дипмиссии с основными направлениями и особенностями работы Telecom Austria Group на целевых рынках, в том числе в Беларуси, а также представила планы по дальнейшему расширению своего бизнеса в нашей стране. Глава концерна отметил важность белорусского рынка для Telecom Austria Group и его привлекательность как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе.

Елена Купчина обратила внимание на преимущества Беларуси как инвестиционной площадки в региональном и глобальном контекстах, а также проводимой белорусской стороной работе по совершенствованию рамочных условий ведения бизнеса и либерализации экономики.

Telekom Austria Group является одним из крупнейших провайдеров телекоммуникационных услуг в странах Центральной и Восточной Европы. Работает в Австрии, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии и Македонии. В 2016 году оборот концерна составил 4,21 млрд евро. Его клиентский портфель насчитывает 24 млн потребителей. В Telekom Austria Group трудятся более 18 тыс. работников. 59,7% акций концерна принадлежат мексиканскому оператору America Movil, 28,42% - австрийскому государственному агентству Osterreichische Bundes-und Industriebeteiligungen GmbH, остальные принадлежат миноритарным акционерам. В 2007 году Telekom Austria Group приобрел 70% акций белорусского оператора velcom, в 2010 году - оставшиеся 30%. Сегодня клиентская база velcom насчитывает 4,9 млн абонентов.-0-