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"Экономика на пальцах". Как Китай обошел США и что нам от этого может перепасть

18.05.2017 21:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 19 мая, в 14.00.

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Трансляция будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook.

Масштабный саммит, прошедший в Китае, на котором 130 странам была представлена концепция создания экономического пояса Шелкового пути, показывает, что Поднебесная примеряет на себя майку лидера с номером один. Которую ранее носили Соединенные Штаты Америки, но Трамп решил ее снять. Чем сразу попытался воспользоваться Китай.

Но что нам, маленькой Беларуси, от этого? В очередной программе «Экономика на пальцах» Сергей Чалый расскажет о плюсах, которые мы можем получить, участвуя в новом Шелковом пути.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Будьте с нами 19 мая, в 14.00, в прямом эфире TUT.BY.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

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Сергей Чалый расскажет о плюсах, которые мы можем получить, участвуя в новом Шелковом пути.

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