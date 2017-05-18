Программа появится в прямом эфире 19 мая, в 14.00.

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Масштабный саммит, прошедший в Китае, на котором 130 странам была представлена концепция создания экономического пояса Шелкового пути , показывает, что Поднебесная примеряет на себя майку лидера с номером один. Которую ранее носили Соединенные Штаты Америки, но Трамп решил ее снять. Чем сразу попытался воспользоваться Китай.

Но что нам, маленькой Беларуси, от этого? В очередной программе «Экономика на пальцах» Сергей Чалый расскажет о плюсах, которые мы можем получить, участвуя в новом Шелковом пути.

Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Будьте с нами 19 мая, в 14.00, в прямом эфире TUT.BY.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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