|
"Экономика на пальцах". Как Китай обошел США и что нам от этого может перепасть
18.05.2017 21:51 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 19 мая, в 14.00.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Масштабный саммит, прошедший в Китае, на котором 130 странам была представлена
Но что нам, маленькой Беларуси, от этого? В очередной программе «Экономика на пальцах» Сергей Чалый расскажет о плюсах, которые мы можем получить, участвуя в новом Шелковом пути.
Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Будьте с нами 19 мая, в 14.00, в прямом эфире TUT.BY.
Ваши мнения оставляйте ниже.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Чалый расскажет о плюсах, которые мы можем получить, участвуя в новом Шелковом пути.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии