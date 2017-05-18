На восточном фронте без перемен: Россия развернула 600 тонн продуктов из Беларуси

Война продуктами из Беларуси в России продолжается: за две недели границу двух стран не смогли перейти более 600 тонн продуктов, некоторые из них были в буквальном смысле «захоронены» на чужбине. Эксперты считают, что в такой ситуации Минску давно пора обращаться в суд.

Несмотря на заверения белорусской стороны в положительном исходе проверок Россельхознадзора, российское ведомство вновь ужесточило контроль за белорусской молочкой и обвиняет Беларусь в недостаточном контроле над качеством продукции.

С начала месяца Россельхознадзор остановил на границе 380,8 тонн сухого молока, 28 тонны говядины, 29 тонн мяса птицы, 65 тонны картофеля, 34 тонны яблок, 20 тонн свеклы, 20 тонн кабачков, 16 тонн репчатого лука, 7,5 тонн томатов, 1 тонна зеленого лука, 1 тонна томатов, 4 тонны овощей, а также огурцы, пекинская капуста, перец и редис.

7 основных претензий россиян к нашим продуктам

1. антибактериальные ветеринарные препараты в сухом молоке;

2. срезанные клейма с говядины;

3. отсутствие ветеринарных документов и признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, подделка сертификатов;

4. не подходящие условия транспортировки продукции;

5. перемаркировка или ее отсутствие;

6. превышение количества консервантов в сырах,

7. отсутствие фитосанитарного сертификата.

Особенно громкие претензии звучали в отношении белорусского сухого молока. По данным Россельхознадзора, зафиксированы факты мошенничества с сертификатами, благодаря которому в страну попали товары с предприятий, которые сейчас поставлять свою продукцию в РФ права не имеют.

«Управление Россельхознадзора полагает, что сложившаяся ситуация указывает на недостаточный контроль за сырьем, проступающим на перерабатывающие предприятия Республики Беларусь в условиях активного использования ветеринарных препаратов для лечения животных в сырьевых зонах», — сообщили в ведомстве.

Что делали с продуктами?

Говядину в основном возвращали на белорусскую территорию. Правда, с недавних пор российская сторона взяла за правило поливать такое мясо зеленкой .

А вот фрукты и овощи по традиции давили бульдозерами на полигонах. За две недели так «похоронили» 54,5 тонн яблок, 1,5 тонн томатов, которых везли в Россию из Беларуси.

Владельцев запрещенных грузов сейчас обычно штрафуют (санкции в целом небольшие - до приблизительно 17 долларов).

Минск: не надо посыпать голову пеплом

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси разбирается с претензиями Россельхознадзора о наличии антибиотиков в белорусской молочной продукции, заявил замглавы Минсельхозпрома Александр Субботин.

«Наши коллеги перед вчерашней встречей в Москве выставили нам претензии по антибиотикам в белорусской молочной продукции, в основном в сыворотке. Эти антибиотики нового поколения. И как бы красиво не было расписано об их вреде, у нас есть нормативно-правовая база и РФ, и Беларуси, и ЕАЭС. Ими эти препараты не запрещены. Они использовались, используются и будут использоваться», — подчеркнул он.

По данным белорусского Минсельхозпрода, предельная концентрация этих веществ почти нигде не регламентируется, но «коллеги просто находят их наличие в продукции, и они выставляют нам претензию».

Как отметил Субботин, каждый случай надо разбирать отдельно, потому что выявленная продукция может оказаться и контрафактом. «Когда любая страна выставляет претензию, не надо посыпать голову пеплом. Когда мы получаем претензию от любого нашего партнера, мы стараемся все тщательно отследить, разобраться. И в 50% мы снимаем вопросы», — цитирует замминистра БелаПАН .

По словам замглавы министерства, предприятиям для предупреждения подобных претензий надо более тщательно следить за своими сырьевыми зонами и качеством сырья.

Минсельхозпрод готов в ближайшее время провести следующий раунд переговоров по итогам проверок белорусских перерабатывающих предприятий, добавил Субботин.

Москва: нужны электронные сертификаты

Случаи выявления несоответствия продукции, ввезенной в Россию из Беларуси, требованиям регламентов продолжают выявляться, сообщил заместитель главы российского Минсельхоза Евгений Непоклонов.

По его мнению, этого можно избежать, если белорусские предприятия начнут применять электронную систему ветеринарной сертификации, что позволит отслеживать "историю" продуктов и прозрачность их поставок, передает «Спутник» .

Лукашенко: без подножек

«Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу подножки ставить», — заявил Александр Лукашенко 11 мая.

Он отметил, что, если в России не нужны определенные объемы белорусской продукции, об этом надо прямо сказать и тогда она будет перенаправлена на рынки других стран и регионов, передает БелТА .

Вместе с тем Лукашенко констатировал, что потребность в белорусском продовольствии на российском рынке есть. «Ну, тогда не мешайте торговать. А если мы с кем-то конкурируем, тогда надо конкурировать», - подчеркнул он.

Нужно подавать в суд

«Если белорусская сторона продолжает действовать как партизан, не обращается в суд, то она косвенно признает свою вину», — прокомментировал БДГ ситуацию с претензиями Россельхознадзора экономист Ярослав Романчук.

Он считает, что Беларуси нужно защищать свою репутацию, иначе российская сторона продолжит «лить зеленку».

«Если вина действительно есть, нужно перейти на стандартные сертификаты, прекратить подобную практику продаж. Или довести до суда, показать, что российская сторона использует нечестные, неконкурентные способы борьбы», — заключил Романчук.

Справка БДГ

За время работы в Беларуси в мае представители Россельхознадзора посетили 13 предприятий по переработке молока, мяса и рыбы.

Минсельхозпрод сообщал о том, что подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами. В апреле этого года инспекция ряда белорусских предприятий длилась 9 дней, результатом ее оказалось снятие ранее установленных ограничений на поставки продукции двух компаний, однако по ряду проверенных предприятий у Россельхознадзора возникли вопросы и замечания.