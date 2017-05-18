ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сербский президент пообещал Минску то, что сделать не сможет?

19.05.2017 09:22 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Сербия намерена совместно с Беларусью выходить на рынки третьих стран, заявил президент Сербии Томислав Николич во время своего визита в Минск.

По его словам, для Белграда нет препятствий для выхода на рынки ЕАЭС и Евросоюза. «У нас с этими рынками абсолютное равноправное сотрудничество - и с Востоком, и с Западом», - сказал он, передает БелТА.

Глава сербского государства заявил, что также нет проблем и для выхода на рынки ЕС и ЕАЭС совместной сербско-белорусской продукции.

Вместе с тем, стоит отметить, что Николич прибыл в Минск фактически в статусе «хромой утки», поскольку его нынешние полномочия истекают менее, чем через две недели - 31 мая, когда в должность вступает его преемник Александр Вучич. И хотя они и принадлежат к одной Сербской прогрессивной партии, но в действительности возможности Николича влиять на политику Белграда, в том числе и в отношении Беларуси, будут значительно более узкие, чем сегодня.

Напомним, что президент Сербии Томислав Николич 18 мая получил от белорусского коллеги орден Дружбы народов. Вручая сербскому президенту орден, Лукашенко отметил, что награда эта - полностью заслуженная, так как сербская сторона в лице своего президента поддерживает Беларусь и ее народ. При этом Александр Лукашенко также выказал надежду, что Александр Вучич будет продолжать политику своего предшественника.

Ранее БДГ сообщала о визите в Минск в конце января сербской делегации и многочисленных планах по сотрудничеству между странами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербия намерена совместно с Беларусью выходить на рынки третьих стран, заявил президент Сербии Томислав Николич во время своего визита в Минск.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Экономика на пальцах". Как Китай обошел США и что нам от этого может перепасть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика