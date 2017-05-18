Сербский президент пообещал Минску то, что сделать не сможет?

Сербия намерена совместно с Беларусью выходить на рынки третьих стран, заявил президент Сербии Томислав Николич во время своего визита в Минск.

По его словам, для Белграда нет препятствий для выхода на рынки ЕАЭС и Евросоюза. «У нас с этими рынками абсолютное равноправное сотрудничество - и с Востоком, и с Западом», - сказал он, передает БелТА .

Глава сербского государства заявил, что также нет проблем и для выхода на рынки ЕС и ЕАЭС совместной сербско-белорусской продукции.

Вместе с тем, стоит отметить, что Николич прибыл в Минск фактически в статусе «хромой утки», поскольку его нынешние полномочия истекают менее, чем через две недели - 31 мая, когда в должность вступает его преемник Александр Вучич. И хотя они и принадлежат к одной Сербской прогрессивной партии, но в действительности возможности Николича влиять на политику Белграда, в том числе и в отношении Беларуси, будут значительно более узкие, чем сегодня.

Напомним, что президент Сербии Томислав Николич 18 мая получил от белорусского коллеги орден Дружбы народов. Вручая сербскому президенту орден, Лукашенко отметил, что награда эта - полностью заслуженная, так как сербская сторона в лице своего президента поддерживает Беларусь и ее народ. При этом Александр Лукашенко также выказал надежду , что Александр Вучич будет продолжать политику своего предшественника.