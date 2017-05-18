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Беларусь за год наторговала оружием на 1 млрд долларов

19.05.2017 09:54 — Новости Экономики | БДГ  
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Беларусь за пять лет увеличила вдвое экспорт продукции военного назначения. При этом в 2016 году экспорт составил около 1 млрд долларов.

«Думаю, для Беларуси это достаточно серьезная цифра», - сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает БЕЛТА.

По его словам, этот объем торговли достигнут благодаря постоянному расширению рынка. Сегодня Минск взаимодействует с 52 странами, в том числе с 32-мя на законодательном уровне в области военно-технического сотрудничества.

«Мы широко представлены в СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, на Африканском континенте. Уже добрались до Австралии, Филиппин. У нас хорошие взаимоотношения с Индонезией, Малайзией», - подчеркнул председатель Государственного военно-промышленного комитета.

Сергей Гурулев отметил важность комплексной работы с иностранными покупателями. «Сейчас важно предлагать не части чего-либо, а целые комплексы», - сказал он.

Напомним, что в 2013 году эксперты ООН обвинили Беларусь в том, что она в обход наложенных в 2005 году на Судан санкций этой организации поставила Хартуму авиационные ракеты С-8 и штурмовые самолеты Су-25, которые используются против антиправительственных повстанцев в провинции Дарфур на западе этой африканской страны. 

Представитель Госкомвоенпрома Беларуси по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк в ответ заявил, что Беларусь строго выполняет резолюции ООН, а поставки специальных товаров, работ, услуг иностранным партнерам осуществляются в соответствии с нормами и принципами международного права. Сообщение же о поставках оружия Судана является информационной "уткой".

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь за пять лет увеличила вдвое экспорт продукции военного назначения. При этом в 2016 году экспорт составил около 1 млрд долларов.

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