Беларусь за год наторговала оружием на 1 млрд долларов

Беларусь за пять лет увеличила вдвое экспорт продукции военного назначения. При этом в 2016 году экспорт составил около 1 млрд долларов.

«Думаю, для Беларуси это достаточно серьезная цифра», - сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает БЕЛТА .

По его словам, этот объем торговли достигнут благодаря постоянному расширению рынка. Сегодня Минск взаимодействует с 52 странами, в том числе с 32-мя на законодательном уровне в области военно-технического сотрудничества.

«Мы широко представлены в СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, на Африканском континенте. Уже добрались до Австралии, Филиппин. У нас хорошие взаимоотношения с Индонезией, Малайзией», - подчеркнул председатель Государственного военно-промышленного комитета.

Сергей Гурулев отметил важность комплексной работы с иностранными покупателями. «Сейчас важно предлагать не части чего-либо, а целые комплексы», - сказал он.

Напомним, что в 2013 году эксперты ООН обвинили Беларусь в том , что она в обход наложенных в 2005 году на Судан санкций этой организации поставила Хартуму авиационные ракеты С-8 и штурмовые самолеты Су-25, которые используются против антиправительственных повстанцев в провинции Дарфур на западе этой африканской страны.