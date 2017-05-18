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Беларусь за год наторговала оружием на 1 млрд долларов
19.05.2017 09:54 — Новости Экономики | БДГ
Беларусь за пять лет увеличила вдвое экспорт продукции военного назначения. При этом в 2016 году экспорт составил около 1 млрд долларов.
«Думаю, для Беларуси это достаточно серьезная цифра», - сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев, передает
По его словам, этот объем торговли достигнут благодаря постоянному расширению рынка. Сегодня Минск взаимодействует с 52 странами, в том числе с 32-мя на законодательном уровне в области военно-технического сотрудничества.
«Мы широко представлены в СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Европе, на Африканском континенте. Уже добрались до Австралии, Филиппин. У нас хорошие взаимоотношения с Индонезией, Малайзией», - подчеркнул председатель Государственного военно-промышленного комитета.
Сергей Гурулев отметил важность комплексной работы с иностранными покупателями. «Сейчас важно предлагать не части чего-либо, а целые комплексы», - сказал он.
Напомним, что в 2013 году эксперты ООН
Представитель Госкомвоенпрома Беларуси по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк в ответ заявил, что Беларусь
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Беларусь за пять лет увеличила вдвое экспорт продукции военного назначения. При этом в 2016 году экспорт составил около 1 млрд долларов.
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