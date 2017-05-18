МИНСК, 19 мая — Sputnik. С 19 мая начинают действовать новые ограничения Россельхознадзора на поставки в Россию продукции семи белорусских молочных заводов.



© Sputnik Илья Питалев Россельхознадзор вводит запрет на молочку 7 предприятий Беларуси

Как сообщила пресс-служба российского надзорного ведомства, ограничения введены на продукцию следующих предприятий: Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Молодечненский молочной комбинат, Молочная компания "Новогрудские дары", "Пружанский молочный комбинат", Слуцкий сыродельный комбинат и Любанский филиал этого предприятия, "Бабушкина крынка". Поводом для введения санкций стало повторное обнаружение в продукции этих предприятий остаточного содержания антибиотиков и консервантов в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

Под запретом оказалась так называемая "продукция высокого риска": сухое молоко, которое используется, в том числе, для производства детского питания, сыр, масло животное.

Кроме того, повторно выявлено наличие остатков антибиотиков в продукции ПУП "Молочный полюс".

В ведомстве отметили, что белорусской стороне была также направлена информация о поставках некачественной продукции ОАО "Барановичский молочный комбинат", СООО "Верхний луг", ОАО "Здравушка-милк", "Ошмянский сыродельный завод" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".

В Россельхознадзоре призвали белорусских производителей и чиновников провести расследование по каждому факту и представить результаты с приложением необходимых документов, в противном случае в отношении данных изготовителей продуктов питания также будут приняты ограничительные меры.

Усиленный лабораторный контроль никто не отменял

Между тем, с 15 мая целый ряд белорусских предприятий попал под усиленный контроль Россельхознадзора. Причина была такая же — высокие концентрации антибиотиков и консервантов в молочной продукции .



© Sputnik/ Александр Кривошеев Обозреватель о контроле Россельхознадзора: это не новая молочная война

Примечательно, что некоторые предприятия, оказавшиеся под санкциями с 19 мая, были поставлены российской стороной под усиленный контроль. В частности, это Слуцкий сыродельный комбинат, "Бабушкина крынка", Кобринский маслосырзавод, Пружанский молочный комбинат и другие.

В продукции этих предприятий выявлялись высокие концентрации таких антибиотиков, как ципрофлоксацин, линкомицин, тилозин, пимарицин, норфлоксацин и другие антибиотики группы фторхинолонов.

Такие антибиотики используются и для лечения человека от различных инфекций. В данной связи в Россельхознадзоре подчеркивали, что высокое содержание в молочной продукции таких лекарств создает у человека устойчивость к данным антибиотикам.

Разработать единые стандарты

В понедельник, когда Россельхознадзор озвучил заявление о введении усиленного лабораторного контроля, в Минске вновь заявили о том, что в ЕАЭС нет единых для всех стран стандартов по остаточному содержанию в продуктах питания антибиотиков и других ветеринарных препаратов, а также консервантов.



© Sputnik Виталий Аньков Минск предлагает разработать единые нормы по антибиотикам в продуктах

Тогда главный ветеринарный врач Беларуси — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин подчеркнул, что такие стандарты необходимо разработать и утвердить в самые короткие сроки.

Субботин подчеркнул, что белорусская сторона даст четкий анализ этой ситуации. Замминистра отметил, что такие предельно допустимые нормы содержания антибиотиков должны быть выработаны как в рамках двусторонних отношений с Россией, так и в рамках ЕАЭС.

Между тем, у Беларуси и России до настоящего времени нет единого техрегламента на молочную продукцию, единых требований к сырью. Ранее в Минске подчеркивали, что большинство претензий Россельхознадзора связано с тем, что национальные методики определения качества продукции в Беларуси и РФ не совпадают.

Сезон большого молока

В 2017 году в Беларуси планируется существенно нарастить производство молока — до 7,7 миллионов тонн — это почти на 7% больше минувшего года. По темпам роста республика окажется на втором месте после Индии, где прирост составит 47%, производство молока вырастет до 72 миллионов тонн.

Как отметил начальник главного управления ВЭД Минсельхозпрода РБ Алексей Богданов на состоявшемся недавно в Минске форуме "Беларусь молочная", увеличение производства молока в Беларуси усиливает глобальную конкуренцию.

Между тем, мировые эксперты молочной отрасли полагают, что в ближайшие 10 месяцев на мировых рынках произойдет рост цен на молоко. В числе основных причин они называют дефицит молочного производства в Европе, повреждение пастбищ в Новой Зеландии (мировой лидер по производству молока), сокращение производства молока в некоторых странах Европы и снижение складских запасов сухого молока там.

Кроме того, в Китае и Юго-Восточной Азии отмечается рост спроса на молочные товары, в Аргентине, Уругвае и Бразилии происходит сокращение поставок.

При этом за последнюю неделю апреля наметился рост на биржевые молочные товары, а биржевые цены превысили цены интервенций на молочном рынке.

Все эти факторы говорят о том, что даже в случае полного закрытия российского рынка для белорусского молока производители и экспортеры республики с выгодой найдут сбыт своей продукции на других рынках.