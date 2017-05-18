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КГБ задержал десять руководителей из системы Минздрава и несколько бизнесменов

19.05.2017 10:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сотрудники КГБ задержали за получение взяток десять руководителей в системе Минздрава из Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также Минска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

18 апреля при получении взятки в размере 2,8 тыс. евро с поличным был задержан главный врач УЗ «Пинская центральная больница» Виктор Осачук. Позже за получение взяток задержаны десять руководящих работников системы здравоохранения Гомельской, Могилевской и Гродненской областей, а также Минска. Суммы незаконных денежных вознаграждений составляли от 400 до 5 тыс. долларов США.

«Установлено, что должностные лица на системной основе получали взятки за создание условий для победы в ходе тендерных торгов „нужного поставщика“ оборудования и реагентов в интересах клинико-диагностических лабораторий. После удачного оформления сделки менеджеры коммерческих структур передавали должностным лицам незаконное вознаграждение — до 5% процентов от стоимости реализованных товаров. Функционирование указанных схем вело удорожанию оборудования и реагентов на 30−70% для больниц и поликлиник, а фактически — для бюджета страны, из которого оплачивались все закупки», — рассказали в ведомстве.

В отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 («получение взятки») УК Беларуси, предъявлены обвинения и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Помимо сотрудников системы здравоохранения по ст. 431 («дача взятки») УК Беларуси задержаны и помещены под стражу взяткодатели из числа функционеров коммерческих структур, в том числе директор НПЧУП «Белреамед» Николай Оганесян.

В КГБ также подтвердили, что 19 апреля было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 («хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере») УК Беларуси в отношении главного врача ГУ «Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации» Виктора Масло.

«Последний организовал хищение денежных средств, которые начислялись подчиненным ему работникам администрации в виде премиальных выплат, на сумму не менее 21 тыс. белорусских рублей», — пояснили в ведомстве.

Масло задержан, ему предъявлено обвинение. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в Следственный комитет.

Напомним, 17 мая TUT.BY сообщал о том, что правоохранительные органы занялись проверкой фактов закупки медтехники для поликлиник и больниц Беларуси по завышенным ценам. Как удалось выяснить TUT.BY, в частности, речь идет о задержании кандидата медицинских наук, директора компании «Белреамед» Николая Оганесяна и 5 заведующих крупными лабораториями страны. Медиков подозревают в получении откатов от предпринимателей за победу в тендерах на закупку учреждениями здравоохранения оборудования.

 
Теги: Минск
 
 
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"Установлено, что должностные лица на системной основе получали взятки за создание условий для победы в ходе тендерных торгов "нужного поставщика" оборудования и...

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