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ЕЭК обязало Россию принимать сертификаты из всех стран ЕАЭС
19.05.2017 10:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии обязал таможенные органы стран ЕАЭС принимать сертификаты соответствия на сложнобытовую импортную технику вне зависимости от того, в какой стране Союза они были выданы.
© Sputnik Кирилл Каллиников
В феврале 2017 года ФТС РФ
"На заседании Совета ЕЭК принято решение о том, что таможенные органы стран ЕАЭС должны обеспечивать принятие единых документов об оценке соответствия, которые выданы в любых государствах ЕАЭС, и выпуск в обращение на территорию Союза товаров третьих стран с такими документами", — сообщили Sputnik в пресс-службе Комиссии.
Кроме того, вице-премьеры стран ЕАЭС поручили таможенным органам проработать вопрос взаимодействия с уполномоченными структурами, ведущими национальные сегменты единых реестров. Это позволит своевременно получать информацию о наличии документов об оценке соответствия товаров третьих стран, выпускаемых в обращение.
На данный момент неизвестно, в какие сроки и как именно ФТС России будет исполнять это решение ЕЭК.
© Sputnik Игорь Зарембо
В то же время, как полагают участники рынка, надеяться на быстрое разрешение ситуации было бы слишком оптимистично. Импортеры связывают это с отсутствием единой базы данных, без которых российская таможня не может проверить подлинность деклараций и сертификатов соответствия.
В свое время ранее в Госстандарте Беларуси выражали недоверие к сертификатам, выданным в РФ, поскольку, как утверждали белорусские чиновники, российские бизнес-структуры готовы "на коленке" написать их и выдать кому угодно, не проводя проверку техники на безопасность.
По данным Госстандарта, примерно 60% сложнобытовой техники импортного происхождения в белорусском ритейле не отвечают требованиям безопасности и технических регламентов.
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Таможенным структурам стран Союза поручено проработать вопрос ведения национальных реестров. Как будет ФТС РФ выполнять это поручение, пока неизвестно.
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