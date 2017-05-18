Ставить ценник выше рыночного и хотеть идеальную квартиру за минимальную сумму — «темная сторона» типичного белоруса-покупателя недвижимости

Зачем агентство, если я сам могу найти квартиру? На сегодня ни в одной развитой и цивилизованной стране люди не занимаются продажей или покупкой недвижимости самостоятельно (мы знаем про это благодаря рубрике «Привет», где люди рассказывают о ситуации на рынке недвижимости в других странах). Они не понимают, как можно сложные юридические операции пытаться проводить самостоятельно.

Некоторые наши соотечественники уверены, что для безопасной и успешной сделки достаточно зайти в интернет, найти нужный объект и на рукопожатиях и честных словах совершить покупку квартиры. Деньги вы передаете ни у нотариуса, ни в другом ведомстве. Никто не контролирует этот достаточно нервный момент.

Позволим себе пример. Недавно хорошие друзья Realt.by занимались покупкой квартиры. Подходящий вариант нашелся быстро, все были довольны. В процессе подготовки документов к сделке риэлтер обнаружил, что продавец находится на учете в психоневрологическом диспансере. Это означает, что сделка может быть оспорена, так как продавец мог находиться в состоянии невменяемости. Сможете ли вы сами узнать такую информацию о продавцах/покупателях?

Все риэлтеры — мошенники. Такое мнение некоторых белорусов о риэлтерах связанo с еще не забытыми криминальными 90-ми, в которых хоть раз в жизни, но люди наталкивались на обман. О риэлтерах тоже сложилась дурная слава. Сейчас рынок и эта сфера услуг изменились кардинально. Ее деятельность упорядочена законодательством. Однако, к сожалению, негативный опыт соседа или друга подруги пересиливает здравый смысл и статистику, согласно которой количество сделок за год достигает 100 тыс., а количество оспоренных сделок не превышает нескольких десятков.

За что платить агентству? Даже если покупатель и решил обратиться в агентство недвижимости, он все равно задаст потом фирменный вопрос: а за что я должен платить агентству? «Ведь они ничего не сделали, я все сделал сам!». Конечно, ничего. Просто сделали сделку максимально безопасной и застрахованной. Если сделка проводилась без АН и не была застрахована, то в случае, если она будет оспорена, вы останетесь ни с чем, а если с риэлтером, то получите до $100 тыс. от «Белгосстраха».

Поставлю ценник на квартиру на 20% выше рыночной и буду ждать. Зачастую покупатель недвижимости одновременно является и ее продавцом и ведет себя строго противоположно в случае продажи.

Такой продавец терпелив и очень не любит рисковать, поэтому предпочитает поставить цену выше рыночной, ведь только трусы уступают в цене. Никакие аналитические выводы экспертов, графики и диаграммы не способны переубедить его. Если он покупал «однушку» 5 лет назад за $60 тыс., то и продать ее нужно никак не дешевле. И совсем не важно, что рынок упал, что цены давно не те. Наш подопечный будет ждать, еще больше терять денег, но не сдастся. Разумеется, находятся и разумные люди, которые быстро реагируют на сигналы рынка, но поставить ценник изначально выше — слишком заманчиво для большинства продавцов.

Приведу на сделку всех родственников или тех, кто хоть раз в жизни продавал/покупал квартиру. Приводить друга на сделку — любимое дело для покупателя, оказавшегося на «темной стороне». И совсем не важно, что мало кто из друзей разбирается в риэлтерской деятельности и юриспруденции. Любой совет не помешает!

Хочу самую дешевую квартиру, но с идеальным ремонтом. Все хотят хорошую квартиру за минимальные деньги. Но здесь скрыта и «темная сторона» — выбирая бюджетную «хрущевку» на окраине города, покупатель будет вальяжно ходить по 30 кв.м и придираться к торчащему гвоздю, но не заметит, что дом скоро пойдет под снос.

Если метр «по $500», то беру не глядя. И плевать, что дом находится на стадии котлована, что ждать еще пять лет, что квартиры сдаются в виде пустой бетонной коробки. Цифра $500 так и манит белоруса. Разумеется, это происходит не от хорошей жизни, а от бедности национального масштаба. Однако поражает, что много печальных историй о долевом строительстве с ценой метра сильно ниже рынка ничему не учат некоторых людей. Они убеждены, что с ними такого точно не произойдет.

Денег нет, но квартиру куплю в «элитном» доме. Еще один оттенок «темной стороны» покупателя — это жаловаться на отсутствие денег, кредитов, возможностей — в общем, всего. При этом квартиры во всех хороших новостройках выкуплены на 90%. И самое интересное, что наш покупатель старается приобрести квартиру в настолько «элитном» доме, что его зачастую не останавливает отсутствие парковки, инфраструктуры или транспортного сообщения.

Торг за три копейки. Вообще, белорусы не из тех, кто регулярно торгуется. Почему-то там, где это уместно, они скромно промолчат, но при покупке недвижимости — каждый доллар на счету в прямом смысле слова. Торг доходит до предельно маленьких сумм, но, если покупателю удалось скинуть хоть бы и $10, он уже доволен.

Думаете, что все плохо и белорусский рынок недвижимости идет под откос? А вот и нет! Мы еще не вспомнили о «светлой стороне» типичного покупателя белорусской недвижимости. Об этом — в следующей публикации.

Иллюстрация: Саша Сидорович