Макей: Мы не видим трагедии в переводе рейсов в международные терминалы аэропортов РФ

Беларусь не видит трагедии в переводе белорусских рейсов в международные терминалы российских аэропортов. А в отношениях с ЕС Минск хочет через диалог решать разногласия, связанные с реакцией на протесты этой весной. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, общаясь с журналистами на конференции «25 лет внешней политики Беларуси», которая проходит в рамках инициативы «Минский диалог».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В своем выступлении на конференции Макей заявил, что МИД не монополизирует внешнюю политику Беларуси.

— Нашей задачей всегда было максимальное вовлечение в осуществление внешнеполитического процесса всех государственных ведомств, бизнес-сообщества, гражданского сектора, аналитического сообщества.

По словам Макея, сегодня выросло влияние внутренней политики на внешнюю.

— Один маленький нюанс, связанный с событиями во внутриполитической жизни может дать массу позитивных дивидендов, а может принести невосполнимые утраты и привести даже к каким-то трагическим последствиям.

Глава МИД считает, что все, включая элиты, должны действовать исходя из национальных интересов и сохранения развития государства.

— И здесь важно именно объединение, а не выстраивание новых заборов внутри гражданского общества и государства.

Макей заявил, что Беларусь стала единственной страной на постсоветском пространстве, где не было допущено вооруженных конфликтов.

— Белорусские интересы не замыкаются на каком-то одном направлении. Наша внешняя политика — это не пресловутая попытка усидеть на двух стульях.

После выступления министр ответил на вопросы журналистов. Комментируя по просьбе TUT.BY отношения Беларуси и ЕС после весенних протестов и их подавления властями, Макей заявил:

— Я бы не сказал, что там было какое-то подавление, но суть не в этом. В любой ситуации важно иметь диалог друг с другом, и особенно по тем серьезным проблемам, которые могут существовать в отношениях. И ставить себе целью решать эти проблемы, не замалчивать, а решать.

Отвечая на вопрос о ходе визовых переговоров с ЕС, министр заявил, что идет «технический процесс». Пару месяцев назад прошли консультации по этому вопросу.

— Мы высказали наш взгляд на текущую ситуацию исходя из того, что ситуация в Европе изменилась. В первую очередь, это связано с наплывом имигрантов в Европу. Процесс продолжается, но нужно по-новому осмыслись вызовы и опасности, связанные с изменением ситуации в Европе.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На вопрос о внимании Брюсселя к делу «Белого легиона», о котором вчера сказала глава представительства ЕС Андреа Викторин, Макей сказал, что не может комментировать, как идет расследование.

— Але мы прадаставілі нашым еўрапейскім партнёрам ўсю необходную інфармацыю на гэты конт, якая існуе на гэты час. Гэта тая інфармацыя, якую мы можам цяпер перадаць. Будзем глядзець далей.

Комментируя итоги президентских выборов во Франции, Макей заявил, что ожидает продолжения преемственности во внешней политике этой страны.

Об отношениях с США министра сказал, что стороны договорились «маленькими, но постоянными шагами» двигаться навстречу друг другу. Примером этого он назвал недавнее продление приостановки санкций против девяти белорусских предприятий.

Затем Макею задали вопросы об отношениях с Россией. Он назвал безосновательными опасения из-за грядущих белорусско-российских учений «Запад-2017».

— Чытайце і слухайце прэзідэнта, які сказаў, што суверэнітэт і незалежнасць для нас — гэта святое. На гэтым кропка.

Министр сказал, что «не видит трагедии» в переводе белорусских рейсов в международные терминалы российских аэропортов.

— Галоўнае, каб нашы грамадзяне мелі роўныя правы з расейскімі грамадзянамі. Пакуль мы не бачым ніякіх пагроз.

— А вам не падаецца, што гэта ідзе да вяртання сапраўднай мяжы? — спросил журналист.

— Паглядзім, як далей будзе развівацца сітуацыя.

Очередная экспертная конференция инициативы «Минский диалог» приурочена к 25-летнему юбилею установления/восстановления дипотношений Беларуси с зарубежными странами. Кроме экспертов, в ней принимают участие все бывшие белорусские министры иностранных дел.