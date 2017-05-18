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Миссия МВФ будет работать в Беларуси 5-12 июня
19.05.2017 11:44 — Новости Экономики | БелТА
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом будет работать в Минске 5-12 июня, сообщили БЕЛТА в представительстве МВФ в Беларуси.
Ожидается, что эксперты фонда обсудят с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается в октябре.
Как сообщалось, Беларусь стремится к тому, чтобы начать новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом в 2017 году. Ранее заявлялось, что страна рассчитывает на предоставление фондом $3,5 млрд.-0-
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Ожидается, что эксперты фонда обсудят с представителями органов госуправления ситуацию в экономике Беларуси и проведут подготовительную работу в преддверии...
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