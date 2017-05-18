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По приглашению ООН в Беларусь приезжает сын американского миллиардера Уоррена Баффета
19.05.2017 12:01 — Новости Экономики | Tut.by
Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев пригласило в Беларусь Говарда Баффета — старшего сына американского миллиардера Уоррена Баффета. Об этом сообщили в пресс-центре ООН.
Филантроп Говард Баффет приедет пообщаться с беженцами и посетит «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» в Минске. Также Баффет встретиться с вынужденными переселенцами, которые нашли в Беларуси новый дом.
Визит Баффета в Беларусь состоится 25 мая.
Фонд Говарда Баффета сотрудничает с представительствами УВКБ ООН по всему миру — он оаказывает помощь беженцам в сфере сельского хозяйства, питания, а также образовательных программ.
Говард Баффет — 62-летний американский филантроп, фотограф, фермер. Старший сын инвестора-миллиардера Уоррена Баффета.
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Филантроп Говард Баффет приедет пообщаться с беженцами и посетит "Центр дополнительного образования детей и молодежи "Эврика" в Минске. Также Баффет встретиться с...
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