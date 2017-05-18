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Главы аграрных ведомств России и Беларуси встретятся в Москве 22 мая

19.05.2017 14:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Министры сельского хозяйства Беларуси и России Леонид Заяц и Александр Ткачев 22 мая в Москве проведут переговоры о поставках белорусского продовольствия в РФ.

Главы аграрных ведомств России и Беларуси встретятся в Москве 22 мая
© Pixabay
Новые запреты Россельхознадзора: в чем виновата белорусская "молочка"?

Россельхознадзор с 19 мая ввел ограничения на поставки с семи белорусских молокозаводов — за превышение в молочной продукции предельно допустимых концентраций остаточного содержания антибиотиков и консервантов. Ранее, с 15 мая, по этой же причине, Россельхознадзор поставил под усиленный лабораторный контроль 11 белорусских предприятий. 

"В понедельник, 22 мая, мы будем встречаться на площадке министерства сельского хозяйства России. Обсудим вопросы о снятии претензий и открытии доступа нашей продукции на российский рынок", — заявил Заяц в интервью БелТА.

Он подчеркнул, что сегодня в Минске не видят поводов для ограничения поставок белорусского продовольствия в РФ.

"Скажу одно: нет сегодня аргументов и нет фактов, которые могли бы препятствовать продвижению нашей продукции в России", — добавил министр.

По словам Зайца, пока закрытыми для поставок на российский рынок остаются 12 наших молочных заводов и 7 мясокомбинатов.

Министр обратил внимание, что Беларусь не мешает российским производителям молока, поскольку в РФ существует дефицит молока — это порядка 7 миллионов тонн. 

Заяц также заметил, что пока откладывается и проведение совместной коллегии аграрных ведомств Беларуси и России, а вместе с ним и согласование балансов поставок продовольствия.

"Мы балансы уже определили и предварительно согласовали с министерством сельского хозяйства России. Как показывает практика предыдущих лет, обычно они принимаются на совместных коллегиях. Пока этот вопрос откладывается и, как следствие, тормозится поставка нашей продукции в Россию", — сказал он.    

 
Теги: Минск
 
 
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Заяц и Ткачев обсудят вопросы поставок белорусской сельхозпродукции в Россию. В Минске считают, что у России нет аргументов для санкций в отношении белорусских...

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