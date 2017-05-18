Датский бизнес заинтересован инвестировать в Беларусь

19 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Инвестиционный климат Беларуси комфортен для организации на ее территории бизнеса инвесторами. Таким мнением сегодня с журналистами поделился директор белорусско-датской компании "БайСтил" Юрий Фирко, который участвует в Гомельском экономическом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на пленарном заседании форума подписан инвестиционный договор о создании производства в Мозырском районе с участием белорусско-датской компании ООО "БайСтил". Инвестиционные вложения составят $3 млн. На предприятии будет создано около 30 новых рабочих мест.

Суть проекта заключается в организации производства по нанесению полимерного покрытия на металлические поверхности. "Спецпокрытие позволит стали на протяжении 25 лет противостоять погодным условиям, деформации, другим механическим воздействиям. Такая продукция широко применяется в строительной и машиностроительной отраслях. Например, в производстве металлочерепицы, сэндвич-панелей", - сказал Юрий Фирко.

Небольшое аналогичное производство уже существует в Беларуси. Однако, по словам инвестора, белорусско-датское предприятие будет в разы крупнее. Запуск предприятия запланирован на вторую половину 2018 года.

Юрий Фирко подчеркнул, что Беларусь в качестве места размещения производства выбрана потому, что здесь созданы привлекательные условия для инвесторов-производителей. "Беларусь для нас очень интересный рынок еще и за счет общего таможенного пространства с Россией и Казахстаном, поэтому создание здесь производства весьма выгодное вложение", - констатировал он.-0-