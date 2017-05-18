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ФПБ рассказала, как будет работать народный контроль

19.05.2017 14:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Федерация профсоюзов Беларуси уже нарабатывает практику проведения мониторинга цен, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства, говоря о "народном контроле".

ФПБ рассказала, как будет работать народный контроль
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко поддержал инициативу ФПБ о народном контроле цен в магазинах

Данную инициативу сегодня поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко. Встречаясь с лидером ФПБ Михаилом Ордой, глава государства поблагодарил профсоюзы за то, что они инициируют контроль за исполнением трех поставленных им задач: ценообразование, занятость, заработная плата.

Суть "народного контроля", пояснили в пресс-службе, состоит в том, что ежемесячно сотрудники ФПБ будут составлять срез стоимости продуктов питания в магазинах. Мониторинг будут проводить как в столице, так и в районных центрах. После чего специалисты проведут детальный анализ: сравнят средние цены на ту или иную группу товаров из "потребительской корзины" со средней заработной платой по стране. В случае выявления больших расхождений информация будет передаваться в правительство. 

"У нас есть площадка — Национальный совет, на которой мы обсуждаем такие вопросы, или же в рабочем порядке. Для этого у нас заключается сейчас соглашение с Минторгом", — рассказали в пресс-службе ФПБ.

Кроме того, Федерация не намерена упускать из виду вопрос платежеспособности населения, касающийся оплаты коммунальных услуг. Задача ФПБ состоит в том, чтобы добиваться адекватных мер поддержки населения.

"Насколько обоснованы повышения цен, какими мерами социальной поддержки это сопровождается. У нас есть документ — Генеральное соглашение, подписанное между правительством, профсоюзом и нанимателем, где заложена норма, что повышение цен на товары и услуги должно сопровождаться мерами социальной поддержки. В состав Национального совета входит правительство, профсоюзы и наниматели. Задача в том, чтобы добиваться адекватных мер поддержки", — сообщили в пресс-службе ведомства. 

В Федерации сообщили, что уже создана рабочая группа, в которую вошли представители социально-экономического блока всех областных и Минского городского объединений профсоюзов.

ФПБ планирует взаимодействовать в обеспечении ценовой доступности товаров и услуг с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.    

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о народном контроле за ценами в торговых объектах.

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