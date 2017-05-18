19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все сценарии прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год подразумевают рост экономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

В пресс-службе рассказали, что сегодня в ведомстве прошло заседание коллегии под председательством министра экономики Владимира Зиновского, на котором обсуждался проект концепции прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год и основных макроэкономических параметров до 2020 года, подготовленный Министерством экономики совместно с научно-исследовательским экономическим институтом Минэкономики. "В проекте концепции представлены несколько сценариев прогноза, в зависимости от вариантов внешних и внутренних экономических условий. При этом каждый из сценариев предполагает рост национальной экономики одновременно со снижением темпов инфляции", - подчеркнули в министерстве.

Проект концепции будет внесен на рассмотрение межведомственной рабочей группы под руководством первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского.

Во время заседания коллегии также обсуждены ход выполнения программы социально-экономического развития на 2016-2020 годы, подходы к выполнению поручений главы государства по росту заработной платы и созданию новых рабочих мест. В частности речь шла о ресурсах, которые необходимо задействовать для выполнения указанных задач.

В работе коллегии приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин.-0-