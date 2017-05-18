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Торгово-экономический и инвестиционный потенциал Беларуси презентован в Греции

19.05.2017 15:30 — Новости Экономики | БелТА  
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Торгово-экономический и инвестиционный потенциал Беларуси презентован в Греции
Встреча О.Кравченко с Первым заместителем Министра иностранных дел Греции Г.Катругкалосом . Фото МИД

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-экономический и инвестиционный потенциал Беларуси презентован для деловых кругов в Греции во время визита заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко в Грецию для проведения межмидовских консультаций и двусторонних встреч. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Олег Кравченко встретился с первым заместителем министра иностранных дел Греции Георгиосом Катругкалосом, почетным консулом Беларуси в Салониках Борисом Музенидисом и дипломатическим советником спикера парламента Греции Спиросом Теохаропулосом. Обсужден весь спектр вопросов двусторонней повестки дня. Кроме того, было передано послание руководства Национального собрания Беларуси в адрес спикера парламента Греции Никоса Вутсиса, посвященное перспективам расширения межпарламентского диалога.

В Афинской торгово-промышленной палате Олег Кравченко принял участие в презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала Беларуси для деловых кругов Греции.

Состоялись также белорусско-греческие межмидовские консультации, во время которых обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах, развитие диалога по линии Беларусь-ЕС, взаимодействие в многосторонних организациях. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Афинской торгово-промышленной палате Олег Кравченко принял участие в презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала Беларуси для деловых...

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