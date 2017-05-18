В Минске недоумевают по поводу найденных РФ антибиотиков в молоке

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Заявления Россельхознадзора о присутствии в белорусской молочной продукции антибиотиков и консервантов вызывают недоумение у белорусских специалистов, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

С 19 мая Россельхознадзор ввел временный запрет на поставку молочной продукции с семи белорусских заводов из-за повторного обнаружения в ней антибиотиков и консервантов в дозировках, превышающих предельно допустимые концентрации. С 15 мая по этой же причине российское ведомство поставило под усиленный лабораторный контроль 11 белорусских предприятий.

"Последние события по ограничению поставок наших молочных предприятий вызывают недоумение и у нас, и у наших заводов. Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют", — заявил Заяц в интервью БелТА .

Заяц заметил, что в Беларуси видят "предвзятое отношение со стороны сотрудников определенных ведомств" к продукции, поставляемой в РФ.

Между тем, подчеркнул министр, белорусские продукты хорошо узнаваемы и любимы во многих странах, и это произошло благодаря их качеству и натуральности.

По словам Зайца, в республике ужесточены ГОСТы, в том числе повышены требования к качеству сырья. Контроль осуществляется от сырья до переработки и отправки продукции потребителю.

"К слову, качество нашего молока превышает требования ГОСТов Европейского союза. Совсем недавно белорусская делегация вернулась из Китая. Там наши продукты размещают на одних полках с французским вином, и это неслучайно", — добавил глава Минсельхозпрода.

Он также заявил, что белорусская сторона готова обсуждать замечания и претензии Россельхознадзора, сделанные экспертами ведомства по итогам двух поездок в Беларусь.