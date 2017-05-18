В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Адаптивные фасады рубль берегут В начале мая 2017 года началось витражное остекление стадиона Волгоград Арена, который готовится к Чемпионату мира по футболу 2018. Для работ на объекте используется...

В начале мая 2017 года началось витражное остекление стадиона Волгоград Арена, который готовится к Чемпионату мира по футболу 2018. Для работ на объекте используется безопасное закаленное многофункциональное стекло ExtraClear, которое обладает повышенной прозрачностью за счет пониженного содержания оксида железа. Кроме этого, материал работает на отражение солнечной энергии в жару и на сохранение тепла внутри здания в холодное время года. В зависимости от зон монтажа, габаритов и физических нагрузок, которые оно будет испытывать, толщина стекла составит от 6 до 12 миллиметров. Подобные умные, адаптивные материалы и решения используются давно как в коммерческом, так и в жилом строительстве. Их ключевая задача состоит в снижении энергопотребления объекта и экономии ресурсов. В результате экономия может достигать от 30 до 50 процентов.К примеру, офисный комплекс в Пулково, Санкт-Петербург, 70 процентов фасада которого составляет стекло, оборудован системой солнцезащиты из внешних горизонтальных жалюзи и автоматики Somfy. Энергосбережение достигается за счет установленного приоритета естественного освещения, сокращения поступления в помещения солнечного тепла и гибкого управления проветриванием. В результате годовое энергопотребление системы кондиционирования снизилось на 36 процентов. Это эквивалентно экономии 2191 тысячи рублей, а сама система, по подсчетам специалистов, окупится в течение 5 лет.В вопросе оптимизации энергопотребления не менее существенным фактором является обычное проветривание помещений. По экспертным оценкам, причиной до 45 процентов теплопотерь может быть именно неправильная вентиляция. Это особенно заметно зимой. Избыток тепла в перегретой радиаторами комнате мы буквально выбрасываем в окно, открывая створки в надежде освежить воздух. Но с теплом улетают и наши деньги. Сегодня такая проблема решается достаточно просто, системами проветривания, которые работают и при закрытых створках, объясняет Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры компании Schüco.В качестве примера специалист называет встраиваемую децентрализованную систему вентиляции с рекуперацией тепла Schüco VentoTherm. Она обеспечивает приток свежего воздуха, очищенного антиаллергенным фильтром и принявшего комнатную температуру за счет рекуператора внутри системы. Это позволяет летом не перегревать помещение, а зимой не переохлаждать его. При этом сохраняются все функции закрытого окна, в том числе защита от взлома и звукоизоляция.Современные фасадные и оконные решения являются лишь немногими из множества доступных мер по снижению потребления энергии. Очевидно, наибольший эффект достигается путем комплексной оптимизации систем жизнеобеспечения здания. Однако ввиду ограниченных возможностей проведения такой масштабной реновации начинать стоит с чего-то одного. Тепло, вода, электроэнергия, вентиляция. Выбор за собственником.www.schueco.ru