И победителем становится ALPHA3 от GRUNDFOS!

Heating and Ventilation News Awards является старейшей и наиболее известной премией Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в сфере промышленности и коммунальных услуг, которая ежегодно вручается за наиболее дальновидные, результативные и инновационные решения. 20 апреля 2017 года в Grosvenor House Hotel, Лондон, прошла 23-я по счету церемония награждения свежих лауреатов этой премии. Концерн Grundfos был представлен локальным подразделением Grundfos UK. Циркуляционный насос GRUNDFOS ALPHA3 стал абсолютным победителем в категории Лучший продукт для систем отопления частных домов, Domestic Heating Product of the Year, controls, components, peripherals.В шорт-листе премии по данной номинации также были заявлены Ariston, Ariston NET, Fernox, TF1 Omega Filter, Honeywell Controls, Lyric T6 Programmable Thermostat, Intatec, ActivFlo, RA Tech UK, hotun & hotun hiflo, tado, Professional Smart Radiator Thermostat, а также Warmup, 5iE Smart Wireless Thermostat.Победа Grundfos в заявленной категории демонстрирует признание профессионалами отрасли непревзойденного качества и эффективности циркуляционного насоса GRUNDFOS ALPHA3. Я убежден, что награда H&V News Awards важна как для локального рынка, так и для концерна в целом, комментирует Сергей Захаров, директор департамента бытового оборудования, Grundfos, Россия.Дэйв Лэйси, директор по продажам оборудования для частного домостроения, Grundfos, Великобритания, принял премию от имени концерна от Энди Шилдса, Heating and Ventilation News Awards, и гостя церемонии, известного комика Рассела Кэйна.http://ru.grundfos.com