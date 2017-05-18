В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минстрой ставит точку в спорах об энергоэффективном капремонте К весне 2017 года российское ЖКХ получило четкую установку. Капитальный ремонт должен быть не просто заменой устаревшего оборудования на новое аналогичное, но...

К весне 2017 года российское ЖКХ получило четкую установку. Капитальный ремонт должен быть не просто заменой устаревшего оборудования на новое аналогичное, но средством повышения энергоэффективности многоквартирного жилья, независимо от года его постройки. Перечень конкретных мер по приведению домов в соответствие с современными нормами энергосбережения регламентирован приказом Минстроя России номер 98 от 15 февраля 2017 года. Показательно, что первыми пунктами в списке как основных, так и дополнительных энергосберегающих мероприятий являются работы по модернизации систем отопления и ГВС и организации учета тепла. Это действительно самое слабое место отечественного ЖКХ, источник наиболее значительных энергопотерь и потенциальной экономии. Как показывает наш опыт, использование при капитальном ремонте энергоэффективных решений для систем теплоснабжения позволяет сократить потребление тепла и платежи за него до 40 прроцентов, на долю которых в среднем по стране приходится до половины всех коммунальных расходов граждан, комментирует Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании Данфосс.Специалистами компании совместно с учеными ведущих российских проектных институтов в области гражданского строительства был разработан целый ряд типовых решений для модернизации отопительных систем жилых зданий различных серий, массово возводившихся как в СССР, так и позднее, в России, и составляющих на сегодняшний день до 85 процентов жилого фонда страны.Эти проектные решения создавались с учетом специфики крупносерийного строительства и особенностей конкретных типов домов. Например, индивидуальные тепловые пункты проектировались таким образом, чтобы их можно было без труда установить в тесных подвалах зданий советского периода с узкими монтажными проемами. Решения неоднократно доказали свою эффективность при использовании в программах капремонта в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Якутии и ряде других городов и регионов России.Утвержденный Минстроем России перечень энергосберегающих мероприятий включает в числе прочего установку в жилых домах индивидуальных тепловых пунктов, а также балансировку систем отопления и внедрение средств индивидуального регулирования потребления тепла, автоматических радиаторных терморегуляторов.Примечательно, что министерство не ограничивается стандартными решениями. Так, приказом предусмотрено использование альтернативных источников тепла, геотермальных тепловых насосов и солнечных коллекторов, а также использование технологии рекуперации в вентиляционных системах. Пожалуй, это первый пример в практике российского ЖКХ, когда подобные решения рассматриваются не как экспериментальные, но рекомендованы к массовому применению, отмечает Антон Белов.Пресс-служба компании Данфосс