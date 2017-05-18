Создание национальной системы прослеживаемости оборота товаров обсудили в Совмине

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос создания национальной системы обеспечения прослеживаемости оборота товаров рассмотрен в Совете Министров на совещании с участием премьер-министра Андрея Кобякова, представителей министерств и концернов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В соответствии с решением Евразийского межправительственного совета государства - члены Евразийского экономического союза планируют в 2018 году приступить к реализации пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров.

Система вводится в государствах - членах Евразийского экономического союза для контроля за законностью оборота товаров, перемещаемых для взаимной торговли. Во время этой работы планируется создать условия, исключающие возможность использования субъектами хозяйствования различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также вовлечения товаров в нелегальный оборот.

С учетом обсуждения выработаны решения, обеспечивающие создание этой системы с минимальными финансовыми издержками и максимально простыми и удобными механизмами ее применения субъектами хозяйствования.-0-