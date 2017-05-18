19 мая, Минск /Юлия Огнева - БЕЛТА/. Победителями конкурса "Лучший экспортер 2016 года" стали 22 предприятия. Церемония награждения проводится в малом зале Дворца республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс проводился среди субъектов хозяйствования, представленных для участия министерствами, концернами, облисполкомами и Минским горисполкомом, бизнес-союзами, и основывался на данных официальной статистики по таким критериям, как общий объем и темп роста экспорта, сальдо внешнеторговой деятельности, объем экспорта на одного работающего.

В финальный этап конкурса вышли 144 предприятия, что на 19% больше, чем в прошлом году. Конкурс проводился в 22 номинациях, в каждой из которых были определены победители. Предприятия, набравшие максимально близкое к победителю количество баллов и показавшие выдающиеся результаты в экспорте продукции и услуг, награждены поощрительными дипломами.

Победителями стали ЗАО "Атлант", ГЛУ "Оршанский лесхоз", РПУП "Завод газетной бумаги", ИООО "Кроноспан ОСБ", ИООО "Эпам Системз", ООО "Производственное объединение "Энергокомплект", ЗАО "Штадлер Минск", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", ПРУП "Минскинтеркапс", ОАО "Моготекс", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", СЗАО "Серволюкс", ИООО "Унифорест", ОАО "Агрокомбинат "Скидельский", ОАО "Гомельстекло", ОАО "Беларуськалий" совместно с ОАО "Белорусская калийная компания", ЗАО "Миран", РУП "Белинтертранс" - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги, Белорусский государственный университет, ОАО "558-й авиационный ремонтный завод", ОДО "Бумпром" и ЗАО "Отель "Эридан".

Основным организатором конкурса является БелТПП.-0-