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В Гомеле собираются построить "МакДональдс"

19.05.2017 18:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Подведены итоги XIV Гомельского экономического форума, подписано 10 инвестиционных договоров и протоколов о намерениях. Эти договоренности должны сыграть важную роль в экономическом развитии Гомельщины и страны в целом, пишет «Гомельская праўда».


Участие в работе форума приняли заместитель премьер-министра Владимир Семашко, министр экономики Владимир Зиновский, Чрезвычайные и Полномочные Послы Украины и Казахстана Игорь Сокол и Ергали Булегенов.

Общая сумма всех инвестиций, исходя из подписанных документов, составит почти 65 млн долларов. Так, на базе фабрики «Спартак» организуют выпуск вафельных конфет и батончиков, новые различные производства появятся в Гомеле, Мозырском и Буда-Кошелевском районах.

Отдельной новости заслуживает появление известного ресторана быстрого питания «МакДональдс» — строительство в областном центре взяло на себя ООО «КСБ Виктори Рестораны». Стоимость его возведения обойдется в 2,8 млн долларов.

Таким образом, Гомель станет третьим городом в Беларуси, где откроется ресторан этой сети. Сейчас рестораны «МакДональдс» есть в Минске и Витебске.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Строительство в областном центре взяло на себя ООО "КСБ Виктори Рестораны". Стоимость возведения объекта обойдется в 2,8 млн долларов.

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