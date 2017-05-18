Подведены итоги XIV Гомельского экономического форума, подписано 10 инвестиционных договоров и протоколов о намерениях. Эти договоренности должны сыграть важную роль в экономическом развитии Гомельщины и страны в целом, пишет « Гомельская праўда ».





Участие в работе форума приняли заместитель премьер-министра Владимир Семашко, министр экономики Владимир Зиновский, Чрезвычайные и Полномочные Послы Украины и Казахстана Игорь Сокол и Ергали Булегенов.

Общая сумма всех инвестиций, исходя из подписанных документов, составит почти 65 млн долларов. Так, на базе фабрики «Спартак» организуют выпуск вафельных конфет и батончиков, новые различные производства появятся в Гомеле, Мозырском и Буда-Кошелевском районах.

Отдельной новости заслуживает появление известного ресторана быстрого питания «МакДональдс» — строительство в областном центре взяло на себя ООО «КСБ Виктори Рестораны». Стоимость его возведения обойдется в 2,8 млн долларов.

Таким образом, Гомель станет третьим городом в Беларуси, где откроется ресторан этой сети. Сейчас рестораны «МакДональдс» есть в Минске и Витебске.