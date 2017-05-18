ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Диверсифицироваться по-крупному. Кто оказался среди лучших экспортеров страны

19.05.2017 18:27 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Двадцать два лучших экспортера страны назвали в пятницу, 19 мая, в Минске, передает корреспондент TUT.BY.


Что потеряли и что заработали белорусские олигархи в 2016 году

Среди лучших экспортеров страны ЗАО «Серволюкс» Евгения Баскина — крупнейший производитель и экспортер мяса птицы. «Сегодня мы экспортируем больше 60 процентов продукции», — рассказал он.

Известные сложности с поставками в Россию, уверен Баскин, можно минимизировать в первую очередь диверсификацией экспорта.

«Ситуация с Россией некритичная, но мы активно ищем другие рынки. По прошлому году их доля была 2%, сейчас — 10%. Задача на конец года — 20% поставлять на рынки третьих стран», — заявил гендиректор «Серволюкса». Среди новых рынков он назвал Казахстан, Среднюю Азию, Закавказье, а также Китай, где предприятие планирует пройти сертификацию уже в ближайшее время.

Глава БелТПП Владимир Улахович отметил, что сегодня диверсификация экспорта становится важным критерием выбора победителя. Он признал, что выход на оптимальную пропорцию (треть — Россия и СНГ, треть — ЕС и треть — новые рынки).

«Победители в прошлом году освоили 103 новых рынка», — уточнил Улахович.

Среди победителей конкурса «Лучший экспортер 2016 года» также ЗАО «Атлант», ИООО «Кроноспан», ИООО «ЭПАМ Системз», ЗАО «Штадлер Минск», ОАО «Белорусский металлургический завод», ОАО «Моготекс» и другие.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двадцать два лучших экспортера страны назвали в пятницу, 19 мая, в Минске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Победителями конкурса "Лучший экспортер 2016 года" стали 22 предприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика