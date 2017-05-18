Диверсифицироваться по-крупному. Кто оказался среди лучших экспортеров страны

Двадцать два лучших экспортера страны назвали в пятницу, 19 мая, в Минске, передает корреспондент TUT.BY.





Среди лучших экспортеров страны ЗАО «Серволюкс» Евгения Баскина — крупнейший производитель и экспортер мяса птицы. «Сегодня мы экспортируем больше 60 процентов продукции», — рассказал он.

Известные сложности с поставками в Россию, уверен Баскин, можно минимизировать в первую очередь диверсификацией экспорта.

«Ситуация с Россией некритичная, но мы активно ищем другие рынки. По прошлому году их доля была 2%, сейчас — 10%. Задача на конец года — 20% поставлять на рынки третьих стран», — заявил гендиректор «Серволюкса». Среди новых рынков он назвал Казахстан, Среднюю Азию, Закавказье, а также Китай, где предприятие планирует пройти сертификацию уже в ближайшее время.

Глава БелТПП Владимир Улахович отметил, что сегодня диверсификация экспорта становится важным критерием выбора победителя. Он признал, что выход на оптимальную пропорцию (треть — Россия и СНГ, треть — ЕС и треть — новые рынки).

«Победители в прошлом году освоили 103 новых рынка», — уточнил Улахович.

Среди победителей конкурса «Лучший экспортер 2016 года» также ЗАО «Атлант», ИООО «Кроноспан», ИООО «ЭПАМ Системз», ЗАО «Штадлер Минск», ОАО «Белорусский металлургический завод», ОАО «Моготекс» и другие.