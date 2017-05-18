Топ-менеджер FENOX: Нас ждут изменения, и мы к ним готовы. Думаю, команду сохраним

Больше месяца назад правоохранительные органы задержали владельца группы компаний FENOX Виталия Арбузова. Острая фаза кризиса в компании пережита, о том, как жить дальше и чего ожидать от непростого рынка автокомпонентов, TUT.BY рассказал директор по маркетингу и рекламе FENOX Automotive Components Андрей Дещеня.







— Работа в условиях форс-мажора напряженная по многим причинам — заблокированные счета, нервничающие сотрудники, опасающиеся неопределенности партнеры и т.п.

— Безусловно, приходится пересматривать подходы к работе, адаптироваться к новым условиям. Мы понимаем, что впереди нас ждут определенные изменения, и мы к ним готовы. Наши клиенты, а также поставщики сырья и комплектующих с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Заказы размещаются, отгрузки идут без задержек. Текучесть кадров остается в пределах нормы, а люди, как и прежде, приходят устраиваться к нам на работу. Думаю, у нас есть все предпосылки для сохранения команды.

— За последние пару лет все публичные успехи FENOX в основном касались FENOX Venture Capital — тем более годы были не самые благоприятные для автомобилестроителей и производителей автокомпонентов. Что все-таки удалось сделать FENOX Automotive Components и что в кратко- и среднесрочных планах компании?

- Да, годы были не самые благоприятные, но все находились в одинаковых условиях, а кризис — это не только проблемы, но и новые возможности. Нам пришлось многое пересмотреть в своей работе. В этот период мы внедрили важные изменения, которые помогли нам стать сильнее и укрепили наши позиции на рынке.

Если 5−7 лет назад FENOX был известен в первую очередь как производитель запчастей для отечественных (еще советских и российских) автомобилей, то сейчас доля запчастей для иномарок в товарном портфеле составляет 80%. Сегодня мы уделяем большое внимание развитию ассортимента для вторичного рынка. Наша основная задача здесь — дать достойный аналог оригинальной запчасти в тот момент, когда истекает гарантия на автомобиль.

Кроме того, важно предложить решения, которые позволяют автовладельцам экономить на ремонте авто. Например, мы предложили бюджетную возможность ремонта подвески Mazda 6 (GH) II. Суть в следующем. Оригинальные рычаги для этого автомобиля, а также их заменители-аналоги, продаются в виде двухсоставного комплекта в сборе со всеми сайлент-блоками и шаровой опорой. Высокая стоимость такого комплекта подтолкнула нас к отдельному выпуску быстроизнашиваемой части рычага, содержащей шаровую опору. Кроме того, каждый элемент комплекта — рычаги, сайлент-блоки — можно купить отдельно. Таким образом, владельцы Mazda 6 получили возможность заменить лишь изношенные части, сэкономив при этом немалую сумму.

Подобных решений в нашем арсенале много. В планах компании — дальнейшее развитие ассортимента и увеличение доли рынка.

— Как менялось соотношение белорусского, российского и европейского рынков для вашей компании?

- Российский и европейский рынки всегда были для нас в приоритете. Продуктовый портфель, производственные программы, ценообразование, работа с дистрибуцией, коммуникациями - все нацелено, в первую очередь, на Россию и Европу. Экспортная ориентация компании уже более 20 лет обеспечивает нам и стране стабильное поступление валютной выручки, при этом основные рабочие места создаются здесь, у нас — в Беларуси на FENOX работает 2,5 тысячи человек.

На европейском рынке FENOX работает с момента своего основания. В первую очередь это связано с производством для конвейеров западных автоконцернов. На вторичном рынке Европы мы тоже присутствуем. Официальные дистрибьюторы FENOX работают в Польше, Чехии, странах Балтии, на Балканах. Европейский афтермаркет серьезно отличается от нашего целевого — российского. Начиная от требований к ассортименту и заканчивая принципами формирования товаропроводящей сети. Тем не менее мы активно работаем в западном направлении, адаптируемся под требования местных дистрибьюторов и методично наращиваем объемы. Также неплохо развиваются продажи в странах Азии и Африки.

Белорусский рынок стал нам ближе после 2014 года, когда автопарк страны серьезно обновился за счет масштабного ввоза автомобилей из РФ. В тот период в страну было ввезено около 25 тыс. новой и 45 тыс. «бэушной» автотехники из России. Ассортимент FENOX стал актуальным и для белорусских автовладельцев, что способствовало росту продаж внутри страны.

— Какое у вас сейчас соотношение вторичного рынка и поставок на конвейер?

- Сейчас в общем обороте преобладают поставки на вторичный рынок.

— С какими автопроизводителями сейчас сотрудничает компания? Какая продукция поставляется на конвейеры?

- FENOX много лет поставляет детали тормозных механизмов для автоконцернов Volkswagen Group, Fiat SpA, General Motors, Daimler AG, Groupe PSA, Renault Group. Немногие знают, что запчасти, произведенные на заводах компании, установлены на автомобилях Audi A4, A6, Q5, Q7; Porsche Macan; VW Jetta; Skoda Octavia; Seat Toledo; Fiat 500; Opel Insignia; некоторых моделей Mercedes-Benz, Renault.

В 2015-2017 нам удалось увеличить объемы поставок для зарубежных автоконцернов более чем на 25%. Это позволило более спокойно пережить падение спроса на российском вторичном рынке. Системные поставки сегодня занимают существенную долю в обороте компании.

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— А что и в каких объемах потребляет условно отечественный, то есть наш и российский автопром?

- Производим запчасти для ОАО "АвтоВАЗ", "УАЗ", заводов группы ГАЗ. В частности, для УАЗ с 2000 года изготовлено около 4 млн изделий. Сегодня мы поставляем на конвейер гидроцилиндры тормоза и сцепления на весь модельный ряд Ульяновского автозавода. На всех автомобилях УАЗ, сошедших с конвейера с 2000 года установлена гидравлика FENOX.

Для ОАО "АвтоВАЗ" FENOX производит детали рулевой системы и трансмиссии. Поставки на Волжский автозавод осуществляются благодаря сотрудничеству с Schaeffler Group и Калужским заводом «Автоэлектроника». Также продукция для конвейера ВАЗ производится на входящем в группу FENOX миасском заводе «Кедр».

— Все крупные белорусские экспортеры понесли большие потери от резкой девальвации российского рубля во второй половине 2014 года. Как вы прошли этот период?

- Прошли успешно. Мы менялись и развивались. В 2015 году падение нашего основного рынка сбыта — российского вторичного рынка автозапчастей было очень серьезным — не менее 30% к уровню 2014 года. Это был непростой этап для всех участников, но мы использовали период нестабильности с пользой: диверсифицировали каналы продаж, выходили на новые рынки, организовывали новые конвейерные поставки. В итоге компания не только расширила портфель заказов в конвейерных поставках, но и нарастила объемы на вторичном рынке, увеличив свою долю в ключевых товарных группах до 15-20%.

— Кризисы у нас в последнее время не кончаются, а плавно перетекают один в другой. «Подушку безопасности» готовите?

- Кризис недавних лет заставил нас активнее диверсифицировать производственную программу. Мы стали развивать грузовую тематику, договорились о сотрудничестве с производителями сельхозтехники.

В 2016 г. стартовали поставки на входящий в группу ГАЗ Уральский автомобильный завод. Предприятие использует в производстве своих автомобилей тормозные цилиндры, цилиндры и насосы подъема кабины, сделанные на заводах FENOX. Есть хорошие перспективы сотрудничества с "КамАзом".

В начале 2017 года производство FENOX прошло проверку аудиторами Ростсельмаша и было одобрено для проведения перспективных разработок. Наши инженеры разработали 4 типа гидроблоков для комбайнов российского производителя.

Естественно, используют нашу продукцию в своем производстве и белорусские заводы. На МТЗ мы поставляем гидрораспределители для энергонасыщенных тракторов, а также гидроцилиндры тормозов и сцепления. Под потребности МАЗ и МЗКТ FENOX изготавливает цилиндры и насосы подъема кабины, гидроцилиндры, датчики прокола шин, топливные насосы. Этот сегмент мы оставлять не намерены.