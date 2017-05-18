Минтранс планирует пересмотреть систему распределения разрешений на международные автоперевозки

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций планирует пересмотреть систему распределения разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок грузов. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сегодня на общем собрании членов ассоциации "БАМАП", сообщает БЕЛТА.

"Несмотря на все положительные тенденции в области организации и выполнения международных автомобильных перевозок грузов, не могу не отметить, что остается ряд нерешенных вопросов, на которые мы все вместе должны обратить особое внимание в ближайшее время, - сказал Анатолий Сивак. - В первую очередь это касается распределения соответствующих разрешений на перевозки грузов".

По словам министра, действующая инструкция была разработана еще в 2004 году. За это время изменились условия на рынке перевозок, появились новые игроки, ушли перевозчики, не выдержавшие конкуренции, развиваются и совершенствуются перевозчики других стран. И если не реагировать на изменения, то можно потерять конкурентоспособность на этом рынке. "Несколько лет назад была попытка внести изменения в инструкцию, но мнения перевозчиков разделились 50 на 50. Мы должны вернуться к этому вопросу, в том числе с учетом международного опыта других стран. И вопрос здесь стоит не только в самой формуле, используемой при распределении, а также и в условиях выдачи разрешений, в том числе кто их выдает, на каких основаниях и требованиях", - отметил руководитель Минтранса.

Анатолий Сивак обратил внимание, что перед министерством совместно с БАМАП стоит задача создать максимально благоприятные условия для белорусских перевозчиков, в том числе с целью обновления подвижного состава. Поэтому подготовлен проект документа по созданию соответствующих преференций при приобретении транспортных средств экологического класса Евро 6.

Кроме того, в ближайшее время планируется пересмотреть подходы по осуществлению транспортного контроля на автомобильных дорогах общего пользования для минимизации воздействия на бизнес и порой необоснованно завышенных требований контролирующих органов. В то же время в случае совершения дорожно-транспортного происшествия такой перевозчик должен будет полностью проверен на предмет соблюдения им всех требований транспортного законодательства с соответствующими выводами и ответственностью.

"Минтранс и БАМАП много времени в своей работе уделяют проблематике международных грузовых перевозок, но, тем не менее, упускают такой пласт, как международные автомобильные перевозки пассажиров. Этот потенциал тоже должен использоваться в интересах Беларуси для создания условий развития белорусского туризма и увеличения экспорта данного вида услуг", - сказал министр.

Анатолий Сивак заверил, что работа по улучшению условий деятельности перевозчиков, включая создание правовых, экономических, технических и иных условий для повышения их конкурентоспособности, будет вестись Минтрансом непрерывно в части унификации подходов к утилизационному сбору, ограничению нагрузок на ось транспортных средств и другим важным направлениям.-0-