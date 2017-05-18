ЕЭК расследует нарушения правил конкуренции на рынке спецстали и авиаперевозок

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2017 году открыла два дела о нарушении правил конкуренции. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов на VII Петербургском международном юридическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Дела о нарушении правил конкуренции открыты на трансграничном рынке специальной стали для производства трансформаторов, который охватывает территорию трех стран Союза, а также на рынке авиационных пассажирских перевозок по маршрутам из Армении в другие страны "пятерки".

Одновременно по результатам рассмотрения обращений стран ЕАЭС, хозяйствующих субъектов, а также по инициативе ЕЭК проводятся расследования по возможным признакам нарушений правил конкуренции на рынках таких товаров, как автомобильные шины, легковые автомобили и запасные части, стальные цельнокатаные колеса для железнодорожного транспорта, грузовые автомобили, запасные части и услуги по ремонту, крафт-бумага, шпалы железнодорожные, продукция станкостроения.

Марат Кусаинов считает одним из приоритетов внедрение механизма добровольного принятия потенциальными нарушителями проконкурентных обязательств без наложения штрафа. "Задача ЕЭК - не только поиск нарушений, но и их профилактика, восстановление положения, которое бы существовало на рынке, если бы он функционировал в состоянии конкуренции, - подчеркнул он. - Пример такой работы на глобальных рынках - удалось добиться снижения цен услуг операторов мобильной связи в роуминге в 5-14 раз". Министр ЕЭК также отметил, что над этим вопросом вместе с комиссией работали антимонопольные органы и мобильные операторы. Был применен так называемый мягкий подход - прозрачные и добросовестные практики поведения на рынке выработаны после консультаций.

Министр подробно рассказал о правоприменительной практике ЕЭК. В частности, разработаны и приведены в соответствие с договором о ЕАЭС нормативные акты, регулирующие процедуры выявления и пресечения нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках и выявления монопольных цен, а также правила, по которым рассчитывается штраф для нарушителя. Отработаны механизмы взаимодействия ЕЭК и органов по защите конкуренции государств-членов при выявлении нарушений общих правил конкуренции.-0-