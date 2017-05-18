Страны ЕАЭС обсудили проекты евразийской цифровой интеграции до 2025 года

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили проекты, которые могут лечь в основу евразийской цифровой интеграции до 2025 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Открывая дискуссию на первом заседании рабочей группы по реализации цифровой повестки ЕАЭС, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян подчеркнул, что экономическое будущее ЕАЭС зависит от "цифры". Необходимо создавать цифровые рынки и формировать собственные цифровые платформы. По статистике, число потребителей услуг только электронных магазинов ежегодно растет на 30%. Все больше предприятий традиционных отраслей переходит на постиндустриальные информационные модели организации бизнеса и взаимодействия с клиентами, растет использование промышленных роботов и интеллектуальных систем управления производством.

Участникам заседания, среди которых были вице-премьеры стран ЕАЭС, был предложен проект основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. В качестве ключевых векторов цифровой интеграции предложено выбрать цифровую трансформацию отраслей экономики и кросс-отраслевую трансформацию; цифровую трансформацию рынков товаров и услуг, капитала и труда; цифровую трансформацию процессов управления и интеграционных процессов в ЕАЭС; развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности цифровых процессов.

По словам Тиграна Саркисяна, драйверами развития должны стать проекты, в которых заинтересованы все страны ЕАЭС, способные успешно конкурировать на глобальных рынках. В том числе инициативы в сфере идентификации и прослеживаемости продукции, товаров или грузов, по созданию транзитных цифровых коридоров и развитию индустрии хранения, обработки и анализа данных.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский обратил внимание, что расцвет глобальных торговых площадок ставит перед ЕАЭС важный вопрос - по какому пути идти. Стоит ли интегрироваться в одну из глобальных платформ (американскую, европейскую или китайскую) или создавать свой продукт (площадку для стран ЕАЭС и партнеров, которые готовы работать с евразийским интеграционным объединением).

К числу приоритетных сфер использования "цифры" участники встречи отнесли телекоммуникационные проекты, подчеркнув важность формирования единого тарифного пространства, позволяющего потребителям использовать все преимущества новых технологий связи и мобильного интернета.

Для оценки потенциала проектов предложено привлечь экспертов из высокотехнологичных отраслей. В дальнейшем возможно создание при ЕЭК Центра компетенций цифрового развития.

На заседания обсуждалась модель финансирования проектной деятельности в рамках реализации цифровой повестки. Средства могут выделяться из специально созданного бюджета и привлекаться в качестве коммерческих инвестиций от компаний, заинтересованных в реализации цифровых проектов. Также отмечалась необходимость придерживаться прагматичного подхода к реализации проектов, не допускать, чтобы инициативы приводили к дополнительным и неоправданным расходам бизнеса.-0-