Территориальные организации по госрегистрации должны активно предлагать новые виды услуг - Гаев

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные организации по государственной регистрации должны активно искать заказы, предлагать новые виды услуг, не просто поддерживая экономику предприятий, а непрерывно развивая ее. Об этом заявил председатель Госкомимущества Андрей Гаев на Совете директоров организаций по государственной регистрации и земельному кадастру, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Время, когда для нас в первую очередь было важно отладить процесс выполнения работ по государственной регистрации и технической инвентаризации в краткие сроки и качественно, прошло, - сказал Андрей Гаев. - Первостепенную важность обретает индивидуальный подход к каждому клиенту, будь то юридическое лицо либо гражданин". По мнению руководителя Госокомимущества, прежде всего необходимо менять психологию отношения к организации производства.

В целях усиления работы в сфере маркетинга и продаж услуг по государственной регистрации и технической инвентаризации недвижимого имущества юридических и физических лиц каждой организации поставлена задача определить потенциал рынка данных услуг по закрепленному регистрационному округу, в том числе в отношении незарегистрированных объектов госимущества.

Для ускорения завершения процесса регистрации госимущества Андрей Гаев поручил провести организационно-разъяснительную работу со всеми потенциальными заказчиками. Он напомнил о требовании рационально с учетом фактических особенностей объектов и условий выполнения работ применять существующие нормы времени и тарифы на работы по технивентаризации. Руководитель Госкомимущества также поручил разработать и применять иные меры стимулирования повышения объема заказов, в том числе проведение дней бесплатных консультаций, гибких графиков оплаты заказов и др., а также рассмотреть возможность установления дополнительных льгот для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I группы.

Варианты оказания организациями по госрегистрации и земельному кадастру дополнительных услуг (риелторские услуги, услуги по аудиту объектов недвижимости, экспертизе, оценке и др.) будут прорабатываться с учетом информационно-технических возможностей организаций, численности и квалификации их персонала.

На совещании были подведены итоги деятельности организаций по государственной регистрации и земельному кадастру в I квартале текущего года. Обсуждался также процесс завершения государственной регистрации недвижимого имущества, в том числе находящегося в госсобственности, а также экономические и иные меры по стимулированию владельцев незарегистрированных объектов недвижимости к выполнению работ по землеустройству и технической инвентаризации имущества.-0-