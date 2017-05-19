Вооруженные Силы Беларуси отвечают всем требованиям по противодействию современным вызовам и угрозам. Об этом заявил министр обороны Андрей Равков на церемонии открытия 8-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2017, сообщает БЕЛТА .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Сегодня Вооруженные Силы Республики Беларуси способны эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. А повышение их боевой мощи мы видим, в том числе, в улучшении качественных характеристик стоящих на вооружении образцов военной техники», — сказал Андрей Равков.

По его словам, этот процесс осуществляется по нескольким направлениям. Во-первых — закупка нового, отвечающего мировым стандартам вооружения и военной техники. Во-вторых — разработка и оснащение Вооруженных Сил отечественными комплексами и системами . В этой связи министр назвал реактивную систему залпового огня «Полонез», радиолокационные станции для ВВС и войск ПВО, беспилотные авиационные комплексы, линейку оптических и коллиматорных прицелов, средства РЭБ, подвижные пункты управления.

В 2017 году успешно прошли государственные испытания и приняты на вооружение бронированное транспортное средство «Кайман», легкобронированный автомобиль V1. Принятие на вооружение новых образцов и систем является показателем инновационной мысли и успешности создававших его компаний. Все перечисленные образцы можно увидеть на выставке.

По словам министра, выставка дает возможность ознакомить партнеров с потенциалом оборонно-промышленного комплекса Беларуси, продемонстрировать новейшие разработки в области вооружения и военной техники.

Приветствие гостям и участникам выставки направил Александр Лукашенко. «Сегодня отечественный военно-промышленный комплекс — важный сектор экономики, — отметил он. — Milex-2017 представляет уникальную возможность широкой общественности и специалистам ознакомиться с лучшими образцами продукции наших вооружений. Новейшие технологии белорусской оборонки способствуют повышению ее экспортных возможностей на мировом рынке вооружений», — цитирует главу государства БелаПАН .

Выступая на открытии выставки, премьер-министр Андрей Кобяков отметил, что в этом году в работе Milex участвуют иностранные делегации высокого уровня, эксперты и специалисты в области вооружения, представители научных кругов более чем 30 государств. Самые представительные делегации — из России и Китая. Впервые в оружейном форуме участвуют компании из Германии и Словакии.

«Мы постараемся создать для наших традиционных и потенциальных партнеров самые благоприятные условия для детального ознакомления с возможностями Беларуси в сфере высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения — сказал премьер-министр. — Сегодня отечественный оборонно-промышленный комплекс, в котором работают опытные инженеры и высококвалифицированные специалисты, создает современные и во многом уникальные образцы вооружения, военной и специальной техники».

В выставке принимают участие почти 140 экспонентов из Беларуси, Германии, Китая, Казахстана, России, Словакии, Украины. Компании из Германии и Словакии в этом году впервые принимают участие. Более 350 образцов вооружения и военной техники представят 11 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Второй раз свои возможности в Минске продемонстрируют производители из Китая.

Для предприятий отечественного оборонного сектора платформа MILEX — удобная площадка для реализации перспективных проектов, выхода на новый технологический уровень. Экспонируют продукцию почти 80 белорусских предприятий и учреждений образования.

Организации, входящие в систему Госкомвоенпрома, впервые на выставке презентуют около 90 образцов вооружения, военной и специальной техники.