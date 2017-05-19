Лукашенко поздравил Роухани с переизбранием на пост президента Ирана

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Хасана Роухани с переизбранием на должность президента Ирана , сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Результаты выборов ярко подтвердили сильную поддержку иранцами вашего прогрессивного политического курса, направленного на консолидацию общества, реализацию экономического потенциала страны на благо простых людей, укрепление позиций государства на международной арене», — говорится в поздравлении.

Беларусь традиционно поддерживает стремление Ирана к проведению самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики. «Надеюсь, что ваша работа на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-иранских отношений во всех отраслях, углублению дружественных связей», — отметил Александр Лукашенко.