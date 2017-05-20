21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный вариант технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" сегодня вступил в силу, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по стандартизации.

"Нововведения в большей степени коснулись требований к маркировке упаковки (укупорочных средств). Требования техрегламента в этой части расширены и конкретизированы", - сообщили в Госстандарте.

Так, внесены изменения в части содержания маркировки, наносимой на упаковку или упакованную продукцию. Маркировка должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), и соответствующие символы.

Обновлены перечни цифровых кодов и буквенных обозначений (аббревиатур) материала, из которого изготавливается упаковка, а также символов, наносимых на маркировку.

Дополнены положения по нанесению маркировки. В частности, если она указана изготовителем упаковки в сопроводительной документации, а не на самой упаковке, что допускается ТР ТС 005/2011, то изготовитель упакованной продукции (масложировой, мясной, молочной, парфюмерно-косметической продукции, продукции легкой промышленности и др.) должен нанести на ее ярлык (этикетку) соответствующую маркировку с информацией об упаковке. Аналогично должен поступать и импортер готовой упакованной продукции, если зарубежные изготовители упаковки или продукции не нанесли маркировку.

В отношении укупорочных средств маркировка наносится непосредственно на них при наличии технологических и конструктивных возможностей, определяемых изготовителем. Если таких возможностей нет, то соответствующая информация указывается в сопроводительной документации. "Ранее данное требование не было так конкретизировано, что вызывало у участников рынка вопросы при его применении", - пояснили в Госстандарте.

Сужена область применения техрегламента - он не будет распространяться на упаковку для медицинских изделий, на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.

Уточнены требования безопасности к отдельным типам упаковки (стеклянной, картонной и бумажной, керамической, комбинированной) и укупорочных средств (металлических, полимерных, комбинированных, корковых).-0-