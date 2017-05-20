ОАО «558-й авиаремонтный завод» (Барановичи) заключил контракт с холдингом «Вертолеты России» на ремонт российских вертолетов Ми-8 и Ми-17 гражданского назначения. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник отдела внешнеэкономических связей белорусского предприятия Евгений Прищепов.

«Это договор о конструкторско-технологическом сопровождении ремонта вертолетов типа Ми-8 и Ми-17 гражданского назначения», — отметил представитель завода.

По его словам, этот контракт «рассчитан на длительный период». «Ремонт вертолетов у нас осуществляется постоянно, и этот контракт является продолжением нашего сотрудничества», — сказал он.

«Этот контракт предусматривает обеспечение ремонта авиационной техники со стороны предприятий-изготовителей», — добавил начальник отдела белорусского предприятия.

558-АРЗ в Барановичах занимается ремонтом и модернизацией самолетов Су-22, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, Ан-2, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-24 (Ми-35).