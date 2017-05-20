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Беларусь заключила с РФ новый контракт на ремонт вертолетов
21.05.2017 12:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Белорусское предприятие "558-й авиаремонтный завод" и российский холдинг "Вертолеты России" подписали контракт на ремонт гражданских вертолетов Ми-8 и Ми-17, передает
Согласно документу белорусская сторона обеспечит конструкторско-технологическую сторону.
Представитель авиаремонтного завода также рассказал, что контракт будет действовать в рамках уже имеющегося сотрудничества с холдингом "Вертолеты России". Российская техника постоянно ремонтируется на предприятии в Барановичах.
На 558-м авиаремонтном заводе освоены технологии ремонта и модернизации не только вертолетов, но и самолетов Су-22, Су-25, Су-27 и МиГ-29.
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Этот контракт будет действовать в рамках имеющегося сотрудничества между ОАО "558 АРЗ" и российским холдингом.
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