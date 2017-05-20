Беларусь заключила с РФ новый контракт на ремонт вертолетов

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Белорусское предприятие "558-й авиаремонтный завод" и российский холдинг "Вертолеты России" подписали контракт на ремонт гражданских вертолетов Ми-8 и Ми-17, передает РИА Новости со ссылкой на представителей предприятия.

Согласно документу белорусская сторона обеспечит конструкторско-технологическую сторону.

Представитель авиаремонтного завода также рассказал, что контракт будет действовать в рамках уже имеющегося сотрудничества с холдингом "Вертолеты России". Российская техника постоянно ремонтируется на предприятии в Барановичах.

На 558-м авиаремонтном заводе освоены технологии ремонта и модернизации не только вертолетов, но и самолетов Су-22, Су-25, Су-27 и МиГ-29.