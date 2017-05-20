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Беларусь заключила с РФ новый контракт на ремонт вертолетов

21.05.2017 12:56 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Белорусское предприятие "558-й авиаремонтный завод" и российский холдинг "Вертолеты России" подписали контракт на ремонт гражданских вертолетов Ми-8 и Ми-17, передает РИА Новости со ссылкой на представителей предприятия.

Согласно документу белорусская сторона обеспечит конструкторско-технологическую сторону.

Представитель авиаремонтного завода также рассказал, что контракт будет действовать в рамках уже имеющегося сотрудничества с холдингом "Вертолеты России". Российская техника постоянно ремонтируется на предприятии в Барановичах.

На 558-м авиаремонтном заводе освоены технологии ремонта и модернизации не только вертолетов, но и самолетов Су-22, Су-25, Су-27 и МиГ-29.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот контракт будет действовать в рамках имеющегося сотрудничества между ОАО "558 АРЗ" и российским холдингом.

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Белорусский завод заключил контракт с "Вертолетами России" на ремонт Ми-8 и Ми-17
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