|
Обновлённый техрегламент ТС "О безопасности упаковки" вступил в силу
21.05.2017 17:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая — Sputnik. Изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" вступили в силу с 21 мая, сообщили в Государственном комитете по стандартизации Беларуси.
Нововведения в большей степени коснулись требований к маркировке упаковки — их расширили и конкретизировали.
В частности, внесены изменения в области содержания маркировки, которая наносится на упаковку или упакованную продукцию.
"Маркировка должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), и символы", — рассказали в комитете.
Также обновились перечни цифровых кодов и буквенных обозначений материала, из которого изготавливается упаковка. Изменились и символы, наносимые на маркировку упаковки — теперь будут применяться два символа вместо четырех.
Дополнены положения по нанесению маркировки. Однако изменения техрегламента сузили область его применения.
"Он не распространяется на упаковку для медицинских изделий, на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом", — отметили в комитете.
Также уточнены требования безопасности к отдельным типам упаковки (стеклянной, картонной и бумажной, керамической, комбинированной) и укупорочных средств (металлических, полимерных, комбинированных, корковых).
Установлено, что упаковка, бывшая в употреблении, не подлежит подтверждению соответствия требованиям техрегламента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данные о материале, из которого изготовлена упаковка, и другие символы должны быть указаны на упаковке или этикетке продукции.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии