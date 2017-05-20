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Обновлённый техрегламент ТС "О безопасности упаковки" вступил в силу

21.05.2017 17:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 мая — Sputnik. Изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" вступили в силу с 21 мая, сообщили в Государственном комитете по стандартизации Беларуси.

Нововведения в большей степени коснулись требований к маркировке упаковки — их расширили и конкретизировали.

В частности, внесены изменения в области содержания маркировки, которая наносится на упаковку или упакованную продукцию.

"Маркировка должна содержать цифровой код и (или) буквенное обозначение (аббревиатуру) материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), и символы", — рассказали в комитете.

Также обновились перечни цифровых кодов и буквенных обозначений материала, из которого изготавливается упаковка. Изменились и символы, наносимые на маркировку упаковки — теперь будут применяться два символа вместо четырех.

Дополнены положения по нанесению маркировки. Однако изменения техрегламента сузили область его применения.

"Он не распространяется на упаковку для медицинских изделий, на грузовые контейнеры и поддоны для перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом", — отметили в комитете.

Также уточнены требования безопасности к отдельным типам упаковки (стеклянной, картонной и бумажной, керамической, комбинированной) и укупорочных средств (металлических, полимерных, комбинированных, корковых).

Установлено, что упаковка, бывшая в употреблении, не подлежит подтверждению соответствия требованиям техрегламента.

 
Теги: Минск
 
 
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Данные о материале, из которого изготовлена упаковка, и другие символы должны быть указаны на упаковке или этикетке продукции.

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