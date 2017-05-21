МИНСК, 22 мая — Sputnik. Экспорт молока и молочной продукции из Беларуси в январе-марте показал прирост более чем на 40% и в стоимостном выражении превысил полмиллиарда долларов, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск и Москва обсудят продовольственные разногласия

В первом квартале 2017 года, как и ранее, в прошлом году, Беларусь сталкивалась с введением Россельхознадзором временных ограничений на поставки в РФ своей продукции. Целый ряд крупных молочных заводов лишался права экспортировать в Россию сухое молоко, цельномолочную продукцию, сыры, животное масло. Несмотря на переговоры в Санкт-Петербурге 3 апреля президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, эти проблемы не исчерпаны и сейчас: ограничения действуют, по данным Минсельхозпрода, для семи молочных заводов страны.

Как свидетельствуют данные Белстата, за январь-март экспорт белорусского молока и молочной продукции вырос на 42,4% и составил 525,1 миллион долларов. Основным экспортным направлением по-прежнему, несмотря на ограничения и другие санкции, является Россия, на долю которой пришлось более 90% всех экспортных поставок.

За три месяца этого года экспорт белорусской молочной продукции в РФ вырос на 38,4% и составил 491,6 миллионов долларов.

Примечательно, что в Грузию за первые три месяца этого года было поставлено белорусской молочной продукции на 2 миллиона долларов, в Китай и Турцию — на один миллион долларов в каждую из стран. Сейчас эти направления экспорта в Минске считают одними из самых перспективных по молоку.

Белорусские власти рассчитывают, что Россельхознадзор снимет ограничения на поставки для белорусских предприятий: в понедельник в Москве должны состояться переговоры глав аграрных ведомств двух стран. Ожидается, что они обсудят итоги проверок экспертами Россельхознадзора белорусских предприятий в мае, а также вопрос отсутствия у Минска и Москвы единых требований по остаточному содержанию в молоке антибиотиков и консервантов.

Именно превышение предельно допустимых концентраций этих веществ в белорусской продукции стало причиной введения временного запрета для 7 белорусских заводов и помещения под усиленный лабораторный контроль продукции 15 предприятий.