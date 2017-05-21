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Европейский малоэтажный квартал на лоне природы, от которой захватывает дух. Как строятся и сколько стоят квартиры в ЖК «Олимпик Парк»
22.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
«Олимпик Парк» — это единственный в столице жилой комплекс, который напрямую граничит с биологическим заказником. Через дорогу — живописное водохранилище Дрозды. От фото, сделанного квадрокоптером над площадкой будущего квартала, просто захватывает дух.
Трудно представить, что посреди всех этих раскидистых лесов и разливистых водоемов шумит проспект Победителей — одна из главных транспортных артерий столицы. Именно здесь, в 20 минутах от центра города, недавно началось строительство ЖК «Олимпик Парк». Квартал будет состоять из 10 средне- и малоэтажных домов, построенных по эксклюзивному проекту белорусских архитекторов, и нескольких коттеджей. Первый пусковой комплекс — три многоквартирных дома высотой в 6-7 этажей — будет сдан уже в конце 2017 – начале 2018 года.
Дома проектировались с учетом рекомендаций экологов, чтобы быть максимально комфортными для жильцов и не причинять урон заказнику под боком. Вот почему в «Олимпик-парк» не будет зданий выше 7 этажей. Причем все пространство ниже третьего уровня будет выделено под крытые паркинги, а на лестничной клетке жилых этажей в среднем будет размещено по три квартиры. Все это делает квартал «Олимпик парк» свободным от перенаселенности, свойственной современным мегаполисам.
«Олимпик Парк» станет одним из первых жилых комплексов в Минске с реализованной концепцией «дворы без машин». Вместо парковок на территории возле дома будут организованы ухоженные клумбы, зеленые насаждения, современные детские площадки, зоны для workout-тренировок и поле для мини-футбола. При этом квартиры в «Олимпик Парк» будут на 100% обеспечены машиноместами. В каждом доме предусмотрены крытые паркинги и вместительные гостевые парковки, вынесенные за пределы дворовой зоны.
На огороженной территории комплекса будет организована полноценная безбарьерная среда, система контроля доступа, видеонаблюдение. Здесь каждый будет чувствовать себя максимально расслабленно и безопасно.
Архитектура строящегося квартала насыщена современной европейской эстетикой. В квартирах будут расширенные дверные проемы, «низкие» окна на уровне 40 см от пола с алюминиевым профилем, межквартирные перегородки и стяжка увеличенной толщины с шумоизолирующими прокладками, которая обеспечит жильцам полную звукоизоляцию от соседей.
Жилье в «Олимпик Парк» будет полностью соответствовать стандартам повышенной комфортности. Высота потолков в квартирах составит 3 метра, в пентхаусах на последних этажах — 3,5 метра. Особое внимание уделено отделке мест общего пользования — подъезду, входным группам и вестибюлям. Она будет выполняться по проектам белорусских дизайнеров с применением высококачественных материалов.
Вместо обычных лифтов в жилых домах будут установлены панорамные, поэтому, поднимаясь к своему этажу, жильцы смогут наслаждаться фантастическими пейзажами заказника «Лебяжий», наблюдая его через стеклянную шахту лифта. В каждом подъезде предусмотрена колясочная, где можно хранить крупногабаритный спортивный инвентарь.
— Мы стремимся сделать «Олимпик Парк» образцовым жилым комплексом, который поднимет планку столичного премиум-сегмента на новый уровень, — говорит Сергей Смирнов, представитель группы компаний «ТАПАС». — Застройщик уделяет внимание не только территории жилого комплекса, но и прилегающему к нему заказнику, который будет облагорожен с учетом рекомендаций экологов. В нем «ТАПАС» обустроит смотровые площадки, эко-тропы, места для отдыха детей и взрослых. На зеленой зоне ближе к проспекту Победителей будет разбит сквер.
Ход строительства
Так сегодня выглядит стройплощадка ЖК «Олимпик Парк». Строительство стартовало от ул. Тимирязева, где сейчас возводятся три многоквартирных дома, входящих в первый пусковой комплекс — их сдача запланирована на рубеж 2017-2018 гг. Остальные семь домов входят во вторую очередь строительства, которая будет сдана до конца 2018 года.
Многоквартирные дома будут расположены в первой и во второй линии от ул. Ратомской. Кроме них в первой линии от заказника предусмотрено строительство коттеджей. Все жильцы «Олимпик Парк» смогут попасть в заказник, не выходя за пределы комплекса.
При строительстве многоквартирных домов используется надежный монолитный железобетонный каркас, а наружные стены возводятся из силикатного камня. Внешняя отделка будет выполняться клинкерной плиткой и декоративной штукатуркой.
Помимо 10 домов средней этажности и ряда коттеджей, в состав комплекса войдет современный спортивный комплекс. Его строительство уже началось ближе к проспекту Победителей.
В состав спорткомплекса войдет плавательный бассейн, каток, сауны, тренажерный зал и ледяная комната, уютный ресторан и парк с обустроенными велосипедными и пешеходными дорожками. На прилегающей территории будут предусмотрены различные спортивные площадки: для универсальных видов спорта, мини-футбола и тенниса. Далее, еще ближе к проспекту Победителей на городской территории будет разбит сквер.
— Наслаждаться всем этим смогут и жильцы «Олимпик Парк», и обычные горожане, и взрослые, и дети. Мы делаем все, чтобы каждый здесь нашел себе занятие по душе.
Цена и условия продажи
— Сейчас продажи ведутся по трем новостройкам, сдача в эксплуатацию которых запланирована уже на IV кв. 2017 года – I кв. 2018 года, — рассказывает Сергей Смирнов, представитель группы компаний «ТАПАС». — Их строительство началось совсем недавно — минувшей осенью, а уже сегодня почти выведены «коробки» всех трех домов. Стройка ни на йоту не отстает от графика и ведется в две смены без выходных, чтобы обеспечить такие высокие темпы.
В первой очереди строительства проектом предусмотрены квартиры со свободной планировкой площадью от 52 до 138 квадратных метров. Стоимость «квадрата» — от $1300 в эквиваленте. Пентхаусы на последних этажах с «низкими» панорамными окнами и 3,5-метровыми потолками имеют площадь от 48 до 229 кв.м, что делает их привлекательными как для холостяков, так и для больших семьей. Цена «квадрата» в пентхаусах начинается от $1700 в эквиваленте.
«ТАПАС» — крупнейший в Беларуси застройщик. Он завоевал безупречную репутацию благодаря своим многочисленным успешным проектам, более половины которых — элитное жилье. Своими объектами премиум-класса (ЖК «Аквамарин», ЖК «Парк-Сити», ЖК «Жасминовая-1» и т.д.) застройщик доказал, что умеет выполнять самые смелые обещания, заложенные в проект, не превышая сроков строительства.
Не удивительно, что потребители доверяют компании «ТАПАС» и спешат приобрести квартиры в новом комплексе еще на ранней стадии строительства.
— Продажи идут хорошими темпами, — подытоживает Сергей Смирнов. — В первом пусковом комплексе реализовано более 30% квартир. Учитывая, что продажи начались относительно недавно, а комплекс относится к премиальному сегменту, это очень неплохой показатель. Кстати, своим покупателям мы готовы предоставить беспроцентную рассрочку сроком до 18 месяцев. Продажи по коттеджам начнутся чуть позже, но у нас уже есть список ожидания.
Фото: Павел Садовский
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Европейский малоэтажный квартал на лоне природы, от которой захватывает дух. Как строятся и сколько стоят квартиры в ЖК «Олимпик Парк»
Взять все лучшее от европейского города с его удобством и современной инфраструктурой и поместить на опушку девстенного леса с краснокнижными животными — не это...
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