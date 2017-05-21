Европейский малоэтажный квартал на лоне природы, от которой захватывает дух. Как строятся и сколько стоят квартиры в ЖК «Олимпик Парк»

В состав спорткомплекса войдет плавательный бассейн, каток, сауны, тренажерный зал и ледяная комната, уютный ресторан и парк с обустроенными велосипедными и пешеходными дорожками. На прилегающей территории будут предусмотрены различные спортивные площадки: для универсальных видов спорта, мини-футбола и тенниса. Далее, еще ближе к проспекту Победителей на городской территории будет разбит сквер.

— Наслаждаться всем этим смогут и жильцы «Олимпик Парк», и обычные горожане, и взрослые, и дети. Мы делаем все, чтобы каждый здесь нашел себе занятие по душе.

Цена и условия продажи

— Сейчас продажи ведутся по трем новостройкам, сдача в эксплуатацию которых запланирована уже на IV кв. 2017 года – I кв. 2018 года, — рассказывает Сергей Смирнов, представитель группы компаний «ТАПАС». — Их строительство началось совсем недавно — минувшей осенью, а уже сегодня почти выведены «коробки» всех трех домов. Стройка ни на йоту не отстает от графика и ведется в две смены без выходных, чтобы обеспечить такие высокие темпы.